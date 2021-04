Thanh niên tặng vợ cũ trái tim làm từ 1314 bông hoa hồng nhưng giữa đường thì "vỡ tim"

Sau khi một mối quan hệ tan vỡ, vì nhiều lý do khác nhau mà không ít người không thể buông tay được ngay. Và thế là những công cuộc níu kéo, tìm cách làm hòa với người cũ được thực hiện.

Mới đây, một thanh niên đến từ thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) cũng đã lọt vào hot search trên MXH nhờ câu chuyện tương tự. Theo đó, với mong muốn làm vợ cũ nguôi giận, anh chàng này đã đặc biệt lựa chọn 1.314 bông hồng (1314 trong tiếng Trung có nghĩa là "một đời một kiếp") kết thành hình trái tim và đưa đến tận nơi vợ cũ đang làm việc.

Anh chồng tặng vợ cũ trái tim làm từ 1314 bông hoa hồng và cái kết (Nguồn: tw.appledaily)

Khi trái tim "siêu to khổng lồ" này xuất hiện tại trung tâm thương mại, tất cả đều phải "Ồ" lên trầm trồ. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Trong lúc anh chồng cùng 2 người nữa vác hoa lên thang cuốn thì vì bất cẩn không để ý đến khe hở trong góc, trái tim đã va vào cửa kính rồi bung bét hết cả. Hoa hồng rơi lả tả xuống đất đúng chuẩn... vỡ tim.

Trong quá trình di chuyển, vì bất cẩn mà trái tim đã va vào góc hở thang cuốn

Và kết quả là... tim vỡ mất rồi!

Cảnh tượng này đã được một nhân viên dưới quyền cô vợ cũ ghi lại được. Người này cũng cho biết thêm sếp mình tỏ ra rất bình thản trước tình huống bất ngờ xảy ra. Cô hoàn toàn không có thái độ gì đặc biệt, chỉ nói một câu nhẹ nhàng: "Nó hỏng thì cứ để nó hỏng đi", như đang ám chỉ mối quan hệ với anh chồng cũ.

Sau khi clip được tung lên mạng, cư dân mạng đã lũ lượt kéo vào để lại nhiều bình luận cảm thán: "Gương vỡ lại lành khó lắm người ơi", "Không quan tâm đến câu chuyện cho lắm, tiếc mỗi đống hoa hồng", "Haha, tôi không cần ngưỡng mộ tình yêu của người khác nữa rồi", "Thà cứ đưa tiền trực tiếp còn hơn, thế này phung phí quá", "Chị vợ ngầu quá, muốn làm hòa mà được chắc"...

Ảnh: Cap màn hình

Tác giả: Diệu Thùy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc