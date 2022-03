Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên say rượu nằm ngủ giữa đường quốc lộ thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng.

Clip: Thanh niên say rượu dừng xe ngủ giữa quốc lộ, diễn biến gay cấn sau đó khiến netizen 'căng mắt' theo dõi

Cụ thể, theo đoạn camera nhà dân ghi lại vụ việc diễn ra vào rạng sáng ngày 26/3. Thời điểm này, một nam thanh niên say rượu ngồi trên chiếc xe máy hiệu Future Neo đang vật vờ ở giữa đường quốc lộ. Người này dường như không còn chút tỉnh táo, nhiều lần đứng không vững và ngã xuống đường. Sau một hồi loạng choạng, anh ta quyết định dừng xe và nằm ngủ ngay trên đường quốc lộ.

Thấy nam thanh niên nằm giữa đường lớn nguy hiểm, người đi đường đã dìu anh và xe vào bên trong vỉa hè.

Sau đó, một đôi nam nữ đi qua thấy nam thanh niên nằm ngay sát đường lớn rất nguy hiểm nên đã giúp đỡ bằng cách dìu người này vào vỉa hè. Chiếc xe của anh ta cũng được họ dắt cẩn thận vào bên trong, cạnh với chủ nhân đang say bí tỉ.

Sự việc không chỉ dừng lại ở đấy, khoảng một lúc sau, kẻ xấu đã xuất hiện. Thấy nam thanh niên say rượu nằm 1 mình, tên trộm đã nhanh chóng ra tay lấy toàn bộ ví tiền, giấy tờ thẻ ATM cùng chiếc xe máy nhãn hiệu Future Neo cũng "bốc hơi" theo. Dĩ nhiên, nạn nhân say rượu vẫn nằm ngủ không biết gì.

Tuy nhiên, may mắn không "mỉm cười" với nam thanh niên nữa khi kẻ xấu đã xuất hiện "xách" chiếc xe của anh đi mất.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng. Theo dõi diễn biến vụ việc, ai nấy đều không khỏi ngán ngẩm trước cảnh say rượu của nam thanh niên. Nhiều người bình luận cho rằng, say rượu ngủ giữa đường lớn mà vẫn còn giữ được tính mạng đã là điều may mắn.

"May mắn là còn giữ được cái mạng. Đấy là cái giá cho việc quá chén, rượu chè đấy."

"Nằm giữa đường như vậy khác gì mời trộm xơi. Say rượu thì chịu rồi, may mà người không sao"

"Chán các thanh niên, rượu chè bê tha. Đi xe trên đường thì nguy hiểm tai nạn, nằm 1 chỗ cũng nguy hiểm trộm cướp. Nói chung đề nghị các bác nghỉ uống rượu cho an lành",...

Hiện đoạn clip vẫn đang gây xôn xao bàn tán trên các trang mạng xã hội.

