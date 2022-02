Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 ngày 26/2 tại khu vực ngã tư Thuận Thành, Bắc Ninh. Nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ cao sang đường thì bất ngờ tông trúng hông ô tô màu đen.

Cú đâm cực mạnh khiến nạn nhân lộn một vòng trên không trung rồi ngã nhào xuống đất. Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, ô tô móp cửa hông và bung túi khí.

Thanh niên nguy kịch sau cú tông cực mạnh vào ô tô: Camera bóc khoảnh khắc ám ảnh

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên nguy kịch được người dân đưa đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc