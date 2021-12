Thanh niên đốt rơm, phóng hỏa ở đám cưới người yêu cũ khiến quan khách bỏ chạy tán loạn

"Nóng" nhất trên khắp các diễn đàn mạng xã hội lúc này là đoạn clip ghi lại cảnh khói bốc nghi ngút, làm mờ cả không gian của một rạp cưới.

Theo lời chia sẻ của người đăng tải, đám cưới đang diễn ra vô cùng vui vẻ thì sự việc ngoài dự tính ập tới. Nguyên nhân được xác định là do nam thanh niên tức giận vì bạn gái cũ đi lấy chồng. Hắn ta tới tham dự rồi bất ngờ đốt đống rơm bên cạnh, gây nên đám cháy.

"Đây là hậu quả của việc yêu một người cưới một người. Người yêu cũ đúng ngày cưới tới dự, nó vẫn đến ăn uống bình thường. Sau khi uống rượu tê tê, nó châm lửa đốt đống rơm. Nó tuyên bố vì bỏ nó nên nó đốt đống rơm, khói nghi ngút một trời"- người quay clip nói.

Khung cảnh tan hoang của rạp cưới sau khi bị người yêu cũ cô dâu đốt rơm phóng hỏa

Khi lửa bùng phát lớn, quan viên hai họ và khách bên trong hoảng loạn tháo chạy. Mọi người phải nhanh chóng bảo nhau phun nước dập cháy. Hàng tầng khói cao ngút trời, bàn ghế đổ, nằm la liệt khắp nơi, quang cảnh tan hoang vô cùng.

Cạnh rạp cưới có đống rơm to và nhiều củi lớn nên bắt lửa nhanh, khiến đám cháy bùng lớn. Bên cạnh vận xui ngày trọng đại bị phá hủy thì may mắn là không bị cháy rạp và các phương tiện giao thông xung quanh.

Hàng tầng khói mù mịt, bàn ghế lộn xộn, đổ khắp nơi sau khi sự việc hy hữu

Ngay khi được quay phát trực tiếp trên mạng xã hội, tình huống hy hữu này đã thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng. Ai ai cũng lên tiếng chê trách, chỉ trích hành động "không ăn được thì đạp đổ" của nam thanh niên si tình kia.

"Sao lại mời người yêu cũ đi đám cưới làm gì nhỉ? Trước khi tiến tới hôn nhân thì nên giải quyết ổn thỏa các mối quan hệ cũ đi đã, giờ tự dưng thành lỡ dở hết ra".

"Thanh niên hành động thế này là sai hoàn toàn rồi nhé. Chắc cay cú quá vì bồ cũ lấy chồng nhưng làm thế này thì người ta lại đánh giá mình chẳng ra sao".

"Rồi cho hỏi cô dâu có định báo chính quyền xử phạt người yêu cũ không nhỉ? Khói mù mịt hết thế kia thì chắc cháy cũng phải to lắm".

"Không ăn được thì đạp đổ à? Xấu mặt đàn ông quá nhé".

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc