Thanh niên bắt nam sinh quỳ gối, khoanh tay rồi đấm đá túi bụi: "Ở cái đất này anh em tao rất đông"

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh thanh niên bắt nam sinh quỳ gối rồi đấm đá túi bụi nạn nhân khiến dân tình vô cùng bức xúc. Sự việc được cho là xảy ra ở Yên Bái.

Theo nội dung đoạn clip, nam sinh (SN 2006) khoanh tay, quỳ gối sát tường. Lúc này, thanh niên hung hăng tra hỏi tên tuổi rồi gọi một cô gái ra hỏi: "Có phải thằng này không?". Sau khi được cô gái xác nhận, thanh niên mạnh miệng nói: "Mày biết đây là ai không? Đây là người yêu tao" rồi lao vào đánh, đá túi bụi vào người và mặt nạn nhân.

Trước thái độ côn đồ của "đàn anh", nam sinh bị đánh không dám phản kháng, vẫn quỳ và khoanh tay liên tục nói lời xin lỗi.

Your browser does not support the video tag.

Clip thanh niên "sĩ gái", bắt nam sinh quỳ gối, khoanh tay rồi đấm đá túi bụi cảnh cáo: "Ở cái đất này anh em tao rất đông"

Sau đó, thanh niên hùng hổ đe doạ: "Hôm nay tao đánh cảnh cáo mày nhá, đây là người yêu tao. Ở cái đất này anh em tao rất đông, tao là T.T muốn gì tìm tao".

Đoạn clip cũng cho thấy, 2 nhân vật chính và một số nam nữ khác còn không đeo khẩu trang trong lúc đang dịch bệnh căng thẳng. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gì khiến sự việc xảy ra, nhưng phần lớn dân tình đều vô cùng bức xúc trước hành động côn đồ của nam thanh niên.

Tác giả: Hương Hương

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc