Thanh Hóa: Rút dao đâm 3 người thương vong sau khi bị tát vào đầu

Ngày 6/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tạm giữ Phạm Văn Trường (SN 2003) trú tại xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa để làm rõ hành vi giết người.

Bước đầu xác định, tối 2/9, Phạm Văn Trường đến uống rượu tại nhà bạn ở làng Chả Thượng, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc. Sau cuộc nhậu, Trường được một số người bạn khác cũng vừa mới uống rượu đến đón đi dự sinh nhật. Khi ra đến gốc cây đa làng Chả Thượng thì cả nhóm dừng lại để đợi bạn đi cùng. Tại đây, có một nhóm thanh niên khác đi xe máy đến và giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Đối tượng được đưa về cơ quan điều tra

Thấy vậy, Trường lao vào can thì bị mọi người xô ra và có người tát vào đầu. Bực tức, Trường rút dao găm trong túi quần (loại dao gấp- PV) đâm loạn xạ vào nhiều người, hậu quả làm anh Phạm Minh Đ. (SN 2003), trú tại thôn Chả Thượng, xã Mỹ Tân chết trên đường đi cấp cứu; anh Bùi Văn C. (SN 2002) và anh Bùi Văn S. (SN 1999), cả hai cùng trú tại huyện Ngọc Lặc bị thương, được cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Phạm Văn Trường lên xe máy rời khỏi hiện trường, tiếp tục đến dự sinh nhật bạn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ngọc Lặc đã nhanh chóng huy động lực lượng phối hợp với Công an xã Mỹ Tân tiến hành xác minh, truy bắt hung thủ. Khi Trường vừa từ đám sinh nhật trở về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: conglyxahoi.net.vn