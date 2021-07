Thanh Hóa: Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều thuộc cấp bị khởi tố

Theo nguồn tin này cho biết, 9 bị can bị khởi tố về tội vi phạm vi phạm Quy định về “đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong số 9 bị can, có 5 bị can thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thanh Hóa gồm Bà Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục & đào tạo tỉnh Thanh Hóa cùng một số cán bộ thuộc Phòng Kế hoạch tài chính, ngoài ra còn có 4 cán bộ thuộc công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCV New và Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa có địa chỉ tại phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, do ông Lê Thế Sơn làm Giám đốc.

Bà Phạm Thị Hằng, khi còn đương chức Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.



Như đã đưa tin trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ việc có dấu hiệu Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thanh Hóa và các Công ty, đơn vị có liên quan theo Quyết định phân công Phó Thủ thưởng cơ quan điều tra và QĐ phân công điều tra giải quyết tin về tội phạm số 28/ CSKT ngày 11/6/2021.

Trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa



Để phục vụ công tác điều tra xác minh thu hồi tài sản cho Nhà nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa, tra soát, cung cấp các thông tin tài liệu có liên quan đến tài sản nhà, đất và không thực hiện các thủ tục chuyển dịch quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có liên quan đến các cá nhân sau.

Theo đó các ông bà bị khởi tố gồm có: bà Phạm Thị Hằng (SN1967), ông Lê Văn Cương (SN 1960), ông Trịnh Hữu Nghĩa (SN 1969), ông Nguyễn Văn Phụng (SN 1971), ông Bùi Trí Thức (SN 1984), những ông bà này đều là cán bộ của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Thế Sơn, Giám đốc Cty CP Sách và thiết bị trường học Thanh Hóa, bà Vũ Thị Ninh (SN 1973) là kế toán trưởng của Công ty này.

Còn ông Trần Đức Dũng (SN 1971), ông Nguyễn Duy Linh (SN 1977) là cán bộ công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCV New.

Tác giả: Duy Duẩn

Nguồn tin: thuonghieuvaphapluat.vn