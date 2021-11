Thanh Hóa: Dân tố cán bộ xã tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch

Trong lúc dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc covid-19 tăng lên từng ngày, với nhiều ổ dịch mới, có cả những ca nhiễm xuất hiện trong cộng đồng. Đội ngũ y, bác sĩ cùng các cán bộ, lực lượng chức năng đang gồng mình chống dịch, thì ở xã Trường Giang, huyện Nông Cống, ông Lê Công Tư, phó Chủ tịch UBND xã Trường Giang, lại tổ chức tập trung đến cả chục mâm cỗ bày từ trong nhà ra ngoài sân ăn nhậu liên tục hai ngày liền tại nhà riêng, khiến người dân trong xã vô cùng bức xúc.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Ánh Ngọc, Bí thư xã Trường Giang nói rằng: “Ngày 19 và 20/11, nhà ông Lê Công Tư có sang cát cho mẹ và tổ chức ăn uống theo phong tục địa phương. Do đồng chí Lê Công Tư là lãnh đạo xã, nên cũng đông người đến hơn. Vào buổi chiều ngày 19/11, có làm cơm mời anh em họ hàng khoảng vài mâm, còn đến tối khi ra mộ, có khoảng 50 đến 60 người. Sau khi bỏ cụ vào lăng xong xuôi thì anh em có về gia đình anh Tư uống rượu. Sáng ngày 20/11, hoàn thiện phần trên của lăng, đến trưa có làm khoảng bảy mâm cơm mời anh em họ hàng và anh em thân thiết, nhưng khi đó anh em bạn bè bà con đến thắp hương cũng đông, phải hàng trăm người nhưng chủ yếu là thắp hương uống nước, rồi về. Còn trong clip người dân quay cảnh ăn uống đó là thành viên trong dòng họ và bạn bè thân thiết. Tôi cũng có đến uống rượu và tiếp khách cho anh Tư khoảng 15 phút”.

Người mặc áo đen là ông Lê Ánh Ngọc, Bí thư xã Trường Giang.

Ngay thời điểm này, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thanh Hóa vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Theo thông tin từ CDC Thanh Hóa, trong ngày 19/11 toàn tỉnh có 46 bệnh nhân mắc mới và ngày 20/11 là 45 bệnh nhân. Xã Trường Giang, huyện Nông Cống đang nằm trong diện thuộc cấp độ 2 (màu vàng). Theo Quyết định số 4399/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn ký ngày 5/11/2021 về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh: "Tổ chức đám cưới, đám tang phải chịu sự giám sát của chính quyền cấp xã và không quá 40 người tham gia" (Mục 1.3).

Như vậy. ông Lê Công Tư - phó Chủ tịch UBND xã Trường Giang (Nông Cống) tổ chức ăn uống tại nhà riêng trong hai ngày 19 và 20/11 lại tụ tập cả trăm người như thế đúng và sai thế nào so với Quyết định mà Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành?

Khi thấy người dân đến quay video thì ông Lê Ánh Ngọc, Bí thư xã Trường Giang đứng dậy đi về.

Nhiều người dân không thể chấp nhận việc tụ tập ăn uống phản cảm của ông Lê Công Tư, phó Chủ tịch UBND xã Trường Giang. Bác N. V. Q cho biết: “Cán bộ thì phải làm gương tốt chứ không thì làm sao nói dân nghe?”. Chị D. C cũng cho rằng: “Cán bộ thì phải làm gương, nếu sai thì phải xử lý nghiêm. Xử lý sao cho dân phục mới là hay”. Anh X. V cũng bức xúc: “Đề nghị Huyện Nông Cống sớm làm rõ vụ này, và có hình thức xử lý nghiêm khắc những người vi phạm, nếu có. Đang trong thời dịch bệnh Covid-19 mà tụ tập ăn nhậu suốt mấy ngày liền như thế này thì quá là phản cảm, không gương mẫu, làm vậy thì nói sao dân nghe? Người dân đang mong chờ huyện đấy!”. Bác V. H cũng cho rằng: “Nếu cán bộ sai phạm thì phải xử nghiêm hơn. Vụ này không xử nghiêm thì mất lòng dân lắm”.

Việc làm này của ông Lê Công Tư, phó Chủ tịch UBND xã Trường Giang khiến người dân vô cùng bức xúc. Dư luận cho rằng cần phải xử lý nghiêm hành vi trên, là cán bộ thì cần gương mẫu hơn, không thể cá nhân anh có thể tụ tập ăn uống trong khi lại yêu cầu người dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch được.

