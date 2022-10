Thanh Hóa: Bắt giữ 'trùm' mua bán hóa đơn 'khủng', thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Bá Nga (SN 1976), trú tại số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa về tội “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh bắt và khám xét nhà đối tượng Lê Bá Nga (ảnh Công an Thanh Hóa)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lê Bá Nga đã trực tiếp đứng ra thành lập, điều hành 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP. Thanh Hóa và Công ty NDS Thanh Hóa, có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hóa đơn, mỗi hóa đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn.

Cả 2 công ty mà Lê Bá Nga dựng lên đều không hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.

Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty, cơ quan công an xác định, tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản (là tiền hợp thức hóa việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa để xuất hóa đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hóa) có tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng; xử lý nghiêm trước pháp luật.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: congthuong.vn