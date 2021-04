“Thần dược” cho làn da ngày hè

Để giữ cho làn da khỏe đẹp, ngoài việc bảo vệ da bằng hóa mỹ phẩm, chế độ dinh dưỡng đầy đủ hợp lý nuôi dưỡng làn da tươi mát, tránh những nốt mụn nhọt đáng ghét trong ngày hè cũng vô cùng quan trọng. Vậy chúng ta nên lựa chọn những thực phẩm nào trong ngày hè để bảo vệ làn da?

Vitamin C - “Thần dược” của làn da

Bên cạnh việc tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại bệnh tật, vitamin C còn được xem là thần dược trong việc chống lão hóa và làm đẹp. Cơ thể không có đủ vitamin C gây khô da và sần sùi, tăng sừng hóa ở nang lông, đặc biệt làm cho da bị lão hóa sớm, xỉn màu, nám da, tàn nhang... do tiếp xúc nhiều với môi trường khói bụi và chất độc hại hoặc các tia UV trong ánh nắng mặt trời.

Vì vậy, để hạn chế các tác nhân này đối với làn da, bạn nên tăng cường những thực phẩm nào giàu vitamin C như cam, bưởi, quýt, chanh... Ngoài ra, các loại quả khác cũng giàu vitamin C như ổi, thanh long, chuối, táo... mà bạn nên ăn hàng ngày.

Mỗi ngày 1 cốc nước ép cà rốt tươi sẽ giữ cho làn da được mịn màng, căng tràn sức sống, không bị khô nám.

Vitamin A ngăn chặn lão hóa da

Do có tính chất làm bong sừng nhẹ, vitamin A giúp tăng cường quá trình đào thải các sắc tố có sẵn trên da nhanh chóng hơn. Ngoài ra, vitamin A còn ức chế enzym tyrosinase - một enzym thúc đẩy sự sản sinh melanin nên làm cho các vết nám, tàn nhang, đồi mồi giảm đi một cách nhanh chóng. Vitamin A cũng ngăn chặn quá trình lão hóa da. Với mọi người thì làn da lão hóa là khi bắt đầu xuất hiện các vết nhăn nhỏ. Yếu tố vi lượng này có vai trò tuyệt vời trong việc chống các tác nhân oxy hóa và kích thích sản sinh collagen, elastin, tăng độ liên kết của các tế bào da, cải thiện cấu trúc da. Chính vì lý do này mà bề mặt da giảm nếp nhăn, trở nên mềm mại và căng mọng. Nhờ có liên kết vững chãi mà ánh nắng mặt trời hay các tác động từ môi trường cũng khó có thể tác động đến da. Nếu thiếu vitamin A sẽ làm giảm bài tiết chất nhày và tăng sự sừng hóa dẫn đến mắt bị khô, da bị khô, nứt nẻ và sần sùi.

Trứng, gan, sữa là thực phẩm giàu vitamin A. Ngoài ra, bạn cũng nên ăn các thực phẩm giàu beta caroten là tiền chất của vitamin A. Khi vào cơ thể, beta caroten sẽ chuyển thành vitamin A như cà rốt, đu đủ, bí ngô, xoài, gấc, khoai tây, khoai lang và tất cả các loại rau màu xanh đậm (cải bó xôi, súp-lơ xanh)...

Mỗi ngày 1 cốc nước ép cà rốt tươi sẽ giữ cho làn da được mịn màng, căng tràn sức sống, không bị khô nám. Đối với khoai tây, khoai lang, bạn nên hấp, luộc để ăn hàng ngày nhằm phát huy tác dụng thúc đẩy quá trình sản sinh tế bào mới, làm mờ các sắc tố đen và các vết tàn nhang trên da, đem lại cho bạn một làn da căng mịn, tràn đầy sức sống và không có dấu hiệu lão hóa.

Chống oxy hóa cho da bằng vitamin E

Vitamin E thuộc nhóm các vitamin hòa tan trong chất béo có tác dụng chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do vốn liên quan đến một loạt tình trạng sức khỏe, từ ung thư đến lão hóa sớm.

Các thực phẩm giàu vitamin E bao gồm quả bơ, giá đỗ, dầu thực vật, rau cải bó xôi (rau chân vịt), súp-lơ xanh. Ngoài ra, vitamin E xuất hiện với hàm lượng ít hơn trong các thực phẩm như: ngũ cốc, cá, bơ lạc, các loại rau lá xanh, trứng, sữa...

Các loại đậu bao gồm đậu nành, đậu rồng, đậu cô ve, đậu Hà Lan, đậu phộng, hạt vừng... là những thực phẩm giàu kẽm, chất béo không bão hòa và vitamin có tác dụng giữ cho làn da được mềm mại, mịn màng.

Uống đủ nước

Nước chính là loại mỹ phẩm làm đẹp da của tự nhiên. Những nếp nhăn sẽ hiện rõ hơn khi cơ thể bị thiếu nước. Nước giữ cho làn da của bạn không bị khô, nứt nẻ hay nhăn nheo. Giống như các cơ quan khác trên cơ thể, các tế bào da cũng có thành phần cấu tạo là nước. Da chứa 9% nước trong cơ thể. Nước có vai trò quan trọng giúp da luôn mềm mại, loại bỏ chất độc do các phản ứng sinh hóa trong cơ thể gây ra. Khi thiếu nước, cơ thể sẽ sử dụng chất lỏng dự trữ và da trở nên khô, các tế bào vì thế hoạt động không tốt khiến cơ thể mệt mỏi, biểu hiện rõ rệt nhất của thiếu nước là khô da, khô môi. Nước được dẫn tới các cơ quan khác trước khi tới da, việc uống đủ nước sẽ ngăn chặn được các nếp nhăn trên da, giữ da luôn thông thoáng và sạch sẽ, hạn chế mụn...

Cần cung cấp lượng nước đầy đủ cho da bằng cách mỗi ngày uống từ 2-2,5 lít nước và nên uống chia đều trong ngày. Cứ 15 - 30 phút nên uống nước 1 lần. Không nên uống một lúc quá nhiều nước. Thói quen này sẽ giúp dưỡng ẩm cho da ngay từ bên trong bởi mỗi tế bào da đều được ngậm đủ nước, cải thiện đáng kể tình trạng da khô và đẩy lùi các nguy cơ mắc chứng bệnh ngoài da hiệu quả. Ngoài nước lọc, chúng ta có thể bổ sung nước bằng các loại trà thảo dược (trà atiso, trà cỏ ngọt, trà râu bắp...) và các nước ép loại rau xanh, trái cây để phát huy tác dụng chăm sóc da tốt hơn.

Không nên uống những loại đồ uống có đường như nước trái cây nhiều đường, nước ngọt có ga vì chúng có thể gây ra những vấn đề cho da như da bị lõm xuống và nhăn nheo, nguyên nhân là do khi lượng đường trong máu cao, đường có thể gắn với protein trong collagen và tạo ra các hợp chất khiến da không được căng mà chảy xệ.

Nhìn chung, thực phẩm có một vai trò quan trọng đối với làn da. Ngoài ra, một tinh thần thoải mái, tập thể dục đều đặn, không uống rượu bia, không hút thuốc... và thực hiện một lối sống lành mạnh là những cách để có làn da đẹp.

Tác giả: ThS.BS. Lê Thị Hải

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn