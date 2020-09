Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sỹ Công an hi sinh khi làm nhiệm vụ

Trong tỉnh

Chiều ngày 7/9, tại xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình thân nhân Đại úy Sầm Quốc Nghĩa - nguyên cán bộ Công an huyện Quế Phong, anh đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.