Thải độc cơ thể bằng thực phẩm

Củ dền

Củ dền rất giàu dưỡng chất và chất xơ. Một chén củ dền có chứa đến 3,8 gram chất xơ. Củ dền còn chứa các chất làm giãn mạch máu, tăng lưu thông máu, tăng huyết áp, cải thiện chứng năng não, thúc đẩy quá trình giải độc và tăng cường hiệu suất khi chơi thể thao, theo Eat This, Not That!

Atisô

Atisô có thể kích thích chức năng gan, giúp bảo vệ gan tốt hơn và tăng cường tiết dịch mật. Những công dụng này của atisô đã được nhiều nghiên cứu chứng minh. Một số loại thuốc chiết xuất từ atisô đã được bán ra thị trường, các chuyên gia cho biết.

Bưởi

Bưởi là loại quả có chứa nhiều vitamin C và các chất ôxy hóa, giúp tăng cường quá trình thải độc cơ thể tự nhiên của gan. Đồng thời còn giúp bạn có một làn da mịn màng sáng hồng rạng rỡ, một thân hình thon gọn, chắc khỏe . Vì vậy, ăn bưởi mỗi buổi sáng, hoặc sử dụng nước ép bưởi hàng ngày không chỉ thúc đẩy giảm cân mà còn có thể thải độc cơ thể của bạn.

Mướp đắng

Theo Đông y, mướp đắng mặc dù có vị đắng, nhưng có tác dụng giải độc, giải nhiệt vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy mướp đắng có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của các khối u, tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Đậu xanh

Vào mùa hè, đậu xanh được xem là một trong những thực phẩm phát huy nhiều tác dụng nhất đối với sức khỏe.

Ngoài việc giải khát khi thời tiết nóng nực, Đông y cho rằng đậu xanh có tác dụng giải độc, lợi tiểu, khử ẩm, làm cho tinh thần sảng khoái, bổ sung năng lượng, giảm căng thẳng đầu óc, giảm áp lực cho tim.

