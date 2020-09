Thái Bình: Bắt tạm giam nữ viên chức lừa đảo hơn 5 tỷ đồng

Chiều 22/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam một nữ viên chức để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, qua tiếp nhận giải quyết đơn tố giác về tội phạm, ngày 18/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Duyên (SN 1984, trú tại số nhà 45, tổ 6, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, là viên chức Trung tâm y tế TP Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Ảnh minh họa.

Bị can Nguyễn Thị Duyên tung tin có người nhà làm trong lĩnh vực bất động sản, có mối quan hệ “chân trong” nên được hưởng giá ưu đãi, từ đó dụ dỗ một số người dân đầu tư vào một số dự án bất động sản.

Khi các "khổ chủ" chuyển tiền cho Duyên thì người này dùng tiền tiêu xài vào mục đích cá nhân mà không thực hiện những cam kết với người dân.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, số tiền Duyên lừa đảo khoản hơn 5 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ những hành vi phạm tội của Duyên cũng như tìm ra các "khổ chủ" bị Duyên lừa đảo.

