Tên trộm ngáo ngơ và pha xử lý cồng kềnh nhất năm, càng coi đến cuối càng "tấu hài" không chịu được

Mới đây, đoạn camera ghi lại cảnh một tên trộm nhãn đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Điều khiến người xem chú ý chính là màn trộm cắp rất ngáo ngơ từ "nhân vật chính".

Cụ thể, trong đoạn clip này, tên trộm đi một chiếc xe ga khá xịn, ăn mặc cũng "rất gì và này nọ", vậy mà lại đi ăn trộm. Càng buồn cười hơn ở những hành động vụng về trong màn ăn trộm của anh này.

Tên trộm nhãn ngáo ngơ nhất năm: Pha xử lý cồng kềnh đến khó hiểu, suýt thì "còn cái nịt"

Chẳng biết có phải lần đầu ăn trộm, đang đi đường thấy đồ ăn không ai trông nên nảy lòng tham hay không, nhưng nhìn hành động của người này, chủ nhà kiểm tra camera xong thì đã đoán đây chính là "lần đầu làm chuyện ấy" của anh chàng trong clip.

Ban đầu cũng nhìn trước ngó sau, khi yên tâm là không có ai nhìn thì nhanh tay lấy 1 thùng nhãn to đặt lên xe máy. Thế nhưng khi đang chuẩn bị chạy trốn, cú quay xe không mượt đã khiến cho thùng nhãn văng xuống đất, đổ hết ra.

Không cam chịu như vậy, tên trộm cố gắng nhặt lại nhiều nhất có thể, nhưng hành động nhặt vụng về lại làm văng mũ bảo hiểm, tuột áo mưa ra. Kế tiếp lại kéo theo chiếc xe cũng đổ lăn ra đường...

Ấy vậy mà cuối cùng, tên trộm này vẫn không chịu từ bỏ. Sau khi đội mũ vào, túm vội chiếc thùng chỉ còn 1 nửa số nhãn và bỏ chạy. Toàn bộ màn ăn trộm này đã bị chiếc camera gần đó ghi lại khiến dân mạng bật cười khi xem, đồng thời cũng lên án hành động này.

- Ha ha, đẹp mặt. Cũng đâu đến nỗi, đi xe ga, ăn mặc cũng được mà giờ mang nhãn ăn trộm về, con hỏi thì nói sao ta?

- Trời nhìn cồng kềnh quá mà.

- Đúng là luật hoa quả không chừa một ai.

- Tự nhiên đi ăn trộm làm gì. Đấy như kia đi mà áo mưa quấn vào xe thì sao?

Đấy, chừa cái thói ăn trộm đi nhé!

Nguồn: TikTok @nguyennhattruong

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị