Tàu cá va phải đá gầm khiến một người chết, một người mất tích

Nguồn tin cho hay, tàu cá KH 00149-TS có 4 thuyền viên, do ông Phạm Tám (sinh năm 1958, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng; ba thuyền viên còn lại trên tàu gồm các ông Nguyễn Văn Trúc (sinh năm 1968), Võ Cư (sinh năm 1972) và Lâm Minh Quang (sinh năm 1972), đều trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã huy động các tàu cá ngư dân, tàu biên phòng địa phương ra hiện trường tổ chức tìm kiếm người mất tích. Đến sáng 4/1, thi thể của ông Nguyễn Văn Trúc được tàu cá BĐ 94923-TS vớt đưa vào bờ, các lực lượng đã bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng. Hiện thuyền trưởng Phạm Tám vẫn đang mất tích.

Riêng thuyền viên Võ Cư đã may mắn thoát chết khi túm được áo phao, thả trôi tự do, đến 6 giờ ngày 4/1 được một tàu cá cứu vớt, đưa vào bờ an toàn. Còn ông Lâm Minh Quang được Bộ đội Vùng 4 Hải quân cứu và bàn giao cho gia đình trong sáng cùng ngày, tình trạng sức khỏe bình thường.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đang chỉ đạo các đơn vị Biên phòng tại Cam Ranh, thông báo cho các tàu cá, chủ lồng bè hoạt động gần khu vực tàu bị nạn và các đồn Biên phòng Cam Ranh, Bình Ba tiếp tục huy động phương tiện tìm kiếm người đang mất tích.

