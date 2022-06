Tập kích “ông trùm” ma túy cùng cả kho vũ khí nóng với nhiều loại súng đạn

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Theo đó, vào khoảng 13h30’ ngày 15/6, Công an huyện Tương Dương, phối hợp với phòng PK02 Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án 2022M, bắt giữ đối tượng mua bán ma túy tại bản Đửa, xã Lượng Minh, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Đối tượng bị bắt giữ là Kha Văn Bảy (SN 1984, trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương). Tang vật thu giữ bao gồm 50 viên ma túy tổng hợp, 2,5g herroin, 1 khẩu súng quân dụng, 17 viên đạn, 7 khẩu súng tự chế, cùng một số tang vật khác.

Ngoài súng, nhiều đạn được cơ quan chức năng thu giữ.

Được biết Kha Văn Bảy là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu các tụ điểm bán lẻ về ma túy tại bản Đửa, xã Lượng Minh. Đối tượng rất manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị truy bắt.

Hiện chuyên án đang được Công an huyện Tương Dương tiếp tục cổng cố hồ sơ và mở rộng điều tra.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus