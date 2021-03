Tập đoàn Mường Thanh lên tiếng sau khi bị tố bán thẻ hội viên Golf “phân biệt đối xử”

“Phân biệt đối xử”?



Vài ngày trở lại đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, một văn bản do ông Ngô Đức Huy, Chủ tịch Hội golf Hà Tĩnh gửi Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh đã làm dậy sóng giới chơi golf trong nước.

Văn bản do Chủ tịch Hội Golf Hà Tĩnh gửi Chủ tịch Mường Thanh về việc bị "phân biệt đối xử".

“Thời gian vừa qua, sau khi sân golf Mường Thanh - Xuân Thành mở bán thẻ golf hội viên với mức ưu đãi phân biệt giữa golfer ở Nghệ An và Hà Tĩnh (golfer Nghệ An giảm 15%, golfer Hà Tĩnh giảm 10%) dư luận trong cán bộ, nhân dân, nhất là người chơi golf Hà Tĩnh tỏ rõ sự bất bình”, mở đầu văn bản do ông Ngô Đức Huy, Chủ tịch Hội golf Hà Tĩnh ký.



Cũng tại văn bản này, ông Huy cho rằng, về khía cạnh kinh tế, mức độ chênh lệch 5% không phải là lớn nhưng đây là một dự án trên địa bàn tỉnh. Trải qua 17 năm kể từ khi có chủ trương đầu tư, cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã sát cánh với chủ đầu tư phối hợp giải quyết bao khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng...



Câu chuyện “phân biệt đối xử” này sau đó được nhiều diễn đàn mạng xã hội đưa ra mổ xẻ. “Sân trên đất Hà Tĩnh mà giảm cho quê Nghệ An hơn. Em không bất bình hay khó chịu gì, thấy trong lòng buồn cười, mà cũng không rõ lí do thôi”, một người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi.



Một số người thì cho rằng, việc bớt thêm 5% cho các golfer Nghệ An chỉ là để bù chi phí đi lại do sân nằm ở Hà Tĩnh, không nên so kè mấy chuyện nhỏ nhặt này. Đồng thời, cũng có người lại cho rằng, đây có thể là chính sách thu hút giới chơi golf từ Nghệ An sang Hà Tĩnh mà thôi, cũng cần phải hiểu và thông cảm cho chủ đầu tư.



Đơn thuần là chính sách bán hàng



Trả lời trên báo chí, ông Ngô Đức Huy thừa nhận việc gửi văn bản kể trên tới Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản. Lý giải về việc có văn bản trên, ông Huy cho rằng đã dựa trên ý kiến phản ánh của các hội viên.



Ngoài ra, theo Chủ tịch Hội golf Hà Tĩnh, đây không phải là vấn đề về giá mà là đạo lý. Khi nhà đầu tư muốn lôi kéo khách ngoại tỉnh vào mua thẻ tại sân golf Hà Tĩnh nên mới có chế độ ưu tiên. Như vậy là không thấu tình đạt lý, có sự phân biệt khiến các golfer ở Hà Tĩnh “thua thiệt”.

Truyền thông của Mường Thanh khẳng định, việc ưu đãi có sự khác nhau đơn thuần chỉ là chính sách bán hàng.

Để rộng đường dư luận, Doanh nhân Việt Nam đã liên hệ tập đoàn Mường Thanh xác minh sự việc. Đại diện truyền thông của Mường Thanh cho hay, đã nắm được nội dung văn bản của ông Ngô Đức Huy, Chủ tịch Hội golf Hà Tĩnh.



Đại diện truyền thông của Mường Thanh khẳng định, nội dung phản ánh của ông Huy là không đúng sự thật, ở đây hoàn toàn không có chuyện “phân biệt đối xử”. Vị này cho hay, trước Tết nguyên đán vừa qua, sân golf Mường Thanh Hà Tĩnh có chương trình mở bán thẻ hội viên. Thời gian mở bán chỉ diễn ra trong khoảng 5 ngày.



Trong khi mở bán, dựa trên số lượng golfer đăng ký, sân golf sẽ quyết định mức ưu đãi khác nhau. Theo đó, do số lượng golfer Nghệ An lớn nên chủ đầu tư quyết định giảm 15% phí đăng ký. Đồng thời, do lượng đăng ký tại Hà Tĩnh tương đối ít, các hội viên đăng ký sẽ chỉ được giảm 10%.



Truyền thông Mường Thanh khẳng định, đây là chính sách bán hàng rất thông thương của bất kỳ một nhà bán hàng nào. Việc ưu đãi bao nhiêu, sẽ phụ thuộc vào số lượng khách hàng, bởi ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu của chủ đầu tư. Ví dụ, khách hàng mua sỉ (số lượng lớn) sẽ luôn nhận được ưu đãi nhiều hơn các khách hàng mua lẻ.



“Chúng tôi luôn coi trọng tất cả khách hàng. Tuy nhiên việc ưu đãi như thế nào lại đơn thuần là chính sách bán hàng, việc bị cho rằng phân biệt đối xử là không đúng. Chúng tôi cũng sẽ không phản hồi bằng văn bản với nội dung kể trên”, đại diện truyền thông của Mường Thanh khẳng định.



Sân golf Xuân Thành là một hợp phần nằm trong dự án khu du lịch biển và sân golf Xuân Thành (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) do công ty cổ phần Hồng Lam – Xuân Thành làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1.465 tỷ đồng. Sân đi vào hoạt động ngày 28/04/2017. Sân có tổng diện tích rộng 112ha, bao gồm 3 hợp phần chính là: Khu trung tâm dịch vụ thể thao giải trí đua chó; Sân golf 18 lỗ; Khu nhà nghỉ và khách sạn.

Tác giả: Thu Quỳnh

Nguồn tin: doanhnhanvn.vn