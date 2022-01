Táo tợn dùng vật giống súng cướp chi nhánh ngân hàng Vietcombank, lấy đi 3 tỉ đồng

Chiều 7-1, tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank quận Hải An (đường 356 Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng), một nam thanh niên bịt mặt, dùng một vật giống súng uy hiếp bảo vệ, nhân viên ngân hàng gây ra vụ cướp ngân hàng hết sức táo tợn.

Nam thanh niên rút vật giống súng đe dọa nhân viên ngân hàng - Ảnh cắt từ clip

Theo camera an ninh ghi lại, thời điểm xảy ra vụ cướp vào khoảng 15 giờ 25 phút, một nam thanh niên đeo balô, đầu đội mũ trai, bịt mặt bất ngờ ập vào Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank, rút vật giống khẩu súng ngắn đe dọa nhân viên ngân hàng.

Ban đầu, đối tượng này chĩa vật giống súng vào người bảo vệ đang ở gần đó, bắt người này đứng yên rồi đe dọa các nhân viên đang ngồi trong một quầy giao dịch. Để thị uy, nam thanh niên này đã nổ súng bắn lên trần nhà.

Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ cướp ngân hàng

Trước sự uy hiếp của tên cướp, một nữ nhân viên ngân hàng đã phải lấy tiền tại bàn giao dịch, tại các khay tiền phía dưới hộc bàn giao dịch đưa cho đối tượng. Sau khi lấy tiền nhét đầy balô, đối tượng kéo khóa trước khi rời khỏi quầy giao dịch. Lúc này, nữ nhân viên ngân hàng vẫn chưa hay biết đối tượng cướp đã rời đi, vẫn tiếp tục lấy tiền từ phía dưới hộc bàn đưa lên phía trên.

Khi ra khỏi phòng giao dịch ngân hàng, đối tượng này uy hiếp một bảo vệ, cướp thêm chiếc xe máy của nhân viên bảo vệ ngân hàng, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Chi nhánh ngân hàng xảy ra vụ cướp

Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, sau khi tên cướp rút khỏi hiện trường, bảo vệ cùng các nhân viên ngân hàng đã truy hô quần chúng nhân dân đuổi theo, truy bắt kẻ cướp.

Khi chạy đến khu vực bờ đê, chân cầu Tân Vũ-Lạch Huyện (cách hiện trường khoảng 5 km), đối tượng cướp đã vứt bỏ lại chiếc xe máy và tẩu thoát.

Nguồn tin này cũng cho biết tên cướp đã lấy đi khoảng 3 tỉ đồng.

Lực lượng công an khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra truy bắt hung thủ gây ra vụ cướp ngân hàng

Đến 18 giờ 20 phút cùng ngày, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đang tập trung truy bắt đối tượng.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao động