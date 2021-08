Tang lễ gấp rút của NS Giang Còi: Các con bật khóc nức nở, Quang Tèo và nhiều bạn bè, người thân không kịp đến tiễn biệt

Tối ngày 4/8, thông tin NS Giang Còi đột ngột qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư đã khiến cả showbiz và khán giả bàng hoàng. Theo thông tin do con trai cố nghệ sĩ chia sẻ, thi hài NS Giang Còi đã được khâm liệm lúc 7h30 sáng ngày 5/8, sau đó được đưa đi hoả táng lúc 8h50 phút.

Con trai nghệ sĩ Giang Còi cho biết, ban tổ chức cùng gia đình mong muốn được đón tiếp họ hàng thân quyến, bằng hữu xa gần và những người yêu mến nam diễn viên Giang Còi trong hoàn cảnh thích hợp nhất với điều kiện cho phép. Vì dịch bệnh phức tạp và đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tang lễ hôm nay chỉ có người thân tham dự và diễn ra vỏn vẹn trong 1 giờ 20 phút vì tình hình dịch bệnh phức tạp.

Giây phút tiễn đưa linh cữu của NS Giang Còi, các con cũng không thể kiềm lòng mà liên tục bật khóc nức nở. Gia đình và người thân của cố diễn viên không nhận tiền phúng điếu, hoa viếng. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức tại quê nhà, thời gian chậm nhất là sau 49 ngày nam nghệ sĩ về với đất mẹ.

Tang lễ chỉ có sự tham dự của vài người thân thiết vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp

Tang lễ của NS Giang Còi đã được diễn ra vào sáng ngày 5/8

Theo Dân Trí, nghệ sĩ Quang Tèo đã vô cùng bất ngờ vì không thể tiễn đưa người bạn, người đồng nghiệp thân thiết lần cuối vì tang lễ diễn ra gấp rút. Nam nghệ sĩ cho biết: "Đêm qua, nhận tin anh Giang qua đời, tôi và mấy đồng nghiệp còn bàn nhau đến tiễn biệt anh ấy như thế nào trong tình hình dịch bệnh thế này.

Vậy mà sáng nay, nghệ sĩ Trà My nhắn tin, tang lễ sẽ được tiến hành ngay buổi sáng. Có lẽ, trong thời điểm dịch bệnh, gia đình anh Giang muốn tổ chức tang lễ trong phạm vi gia đình, tránh tập trung đông người. Chúng tôi thật sự đau xót khi không thể đến nhìn và tiễn đưa anh lần cuối".

Ngoài ra, con trai của NS Giang Còi đã chia sẻ lại di chúc của bố: "Trong di chúc nghệ sĩ để lại, ông muốn mình sẽ được chôn cất cùng cây đàn guitar, điếu xì gà, ca khúc ông yêu thích và tràng pháo tay của những người yêu mến vang lên thay lời đưa tiễn. Trọn vẹn - một cuộc đời cống hiến".

NS Giang Còi cả 1 thời cống hiến cho nghệ thuật và được khán giả, bạn bè mến mộ. Nhưng đến phút cuối, những người yêu mến lại không thể đến tiễn đưa nam nghệ sĩ do ảnh hưởng của dịch bệnh

