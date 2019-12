TAND tỉnh Nghệ An: Thiếu tình, thiếu lý, thiếu thực tế trong xét xử vụ kiện của ông Phan Hồng Quân?

Nguồn gốc đất rừng

Năm 1992, hộ ông Phan Hồng Quân, ở xóm Đồng Luốc, xã Kim Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, được chia lô đất rừng có diện tích 3,1 ha, có mốc giới, tứ cận: Phía Đông giáp đất rừng ông Phan Bá Nhuận, ông Phan Văn Thống; Phía Tây và phía Bắc giáp120 ha rừng của xóm Đồng Luốc; Phía Tây Nam giáp Khe Luốc đi thẳng vào Thung Mây, Khe Ngấy. Khi nhận đất tại thực địa có ông Phan Công Thăng, Xóm trưởng, ông Linh, cán bộ lâm nghiệp xã Kim Thành,ông Nguyễn Trọng Liên, xóm Đồng Luốc và một cán bộ huyện. Khi giao đất, cán bộ đứng dưới chỉ lên trên cho một vùng vì rừng rậm không đi đo được, giao trực tiếp và không nói là bao nhiêu.

Sau này khi được cấp sổ lâm bạ, ông Quân mới biết diện tích 3,1 ha. Sổ sách theo dõi của UBND xã Kim Thành cũng ghi diện tích 3,1 ha. Từ năm 1992 đến năm 2004, ông Quân nộp thuế theo diện tích 3,1 ha. Năm 2005, theo chủ trương đo lại toàn bộ diện tích đất rừng trong toàn xã, thửa đất số 68 của ông Quân đo lại theo ranh giới cũ tăng lên thành 3,85 ha. Từ đó trở đi, ông Quân nộp thuế theo diện tích mới 3,85 ha. Sổ Mục kê và phơi đồ của UBND xã Kim Thành cũng ghi diện tích 3,85 ha.

Ông Phan Hồng Quân người có sổ đỏ được giao 3,85ha đất rừng nay bị 2 hộ khác lấn chiếm

Năm 2008, theo chủ trương của nhà nước cho phát rừng trồng keo, khi ông Quân mới phát được 1,3 ha thì bị ông Thái Văn Hương, người cùng xóm vào nói đây là đất lâm nghiệp của ông Hương và không cho ông Quân phát rừng nữa. Phần đất rừng ông Quân phát xong ông Hương cũng chiếm luôn và sau đó trồng cây lên trên đất lấn chiếm. Bị ông Hương vào tranh chấp, ông Quân đã báo với xóm, xã, sau đó UBND xã vào đình chỉ việc trồng cây của ông Hương nhưng ông Hương không chấp hành. Tiếp đến năm 2010, ông Nguyễn Văn Hân cùng xóm với ông Quân vào đất rừng của ông Quân tự tiện phát 0,9 ha rừng để trồng sắn. Sau khi lấn chiếm 0,9 ha rừng của ông Quân thì ông Hân chiếm luôn số diện tích đó của ông Quân.

Như vậy đến thời điểm hiện tại đất rừng của ông Quân chỉ còn hơn 1,5 ha, thiếu 2,2 ha. Lý do thiếu là do ông Hân chiếm 0,9 ha, ông Hương chiếm 1,3 ha. Sau nhiều lần hòa giải không thành, ông Phan Hồng Quân đã kiện ông Thái Văn Hương và ông Nguyễn Văn Hân ra tòa. Mặc dù ông Quân có đầy đủ bằng chứng nhưng qua hai cấp xét xử, TAND tỉnh Nghệ An đều tuyên việc ông Phan Hồng Quân yêu cầu ông Thái Văn Hương và Nguyễn Văn Hân trả lại đất và đền bù thiệt hại cho ông Quân là không có cơ sở. Không chấp nhận phán xét của tòa án cấp tỉnh, ông Quân đã gửi đơn ra TAND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị Giám đốc thẩm lại vụ án.

Những chứng cứ của ông Quân không được TAND tỉnh Nghệ An chấp nhận.

Những chứng cứ mà ông Quân đưa ra trước tòa là: Năm 1992, ông Quân được giao 3,1 ha đất rừng. Năm 1995, ông Quân được UBND huyện Yên Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp số 68,diện tích 3,1 ha. Khi giao đất có sự chứng giám của chính quyền địa phương gồm cán bộ xóm, cán bộ lâm nghiệp xã và cán bộ huyện. Khi giao trong hồ sơ là 3,1 ha. Sau này UBND xã đo lại diện tích rừng của ông Quân theo địa giới cũ tăng lên thành 3,85 ha. Hồ sơ quản lý rừng cấp cho chủ rừng Phan Hồng Quân gồm 5 thửa với tổng diện tích là 3,85 ha. Thời hạn sử dụng đến năm 2044. Trang 86 sổ Mục kê và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện Yên Thành cấp cho ông Phan Hồng Quân ngày 14/4/1995 với diện tích là 3,1 ha. Bản trích sao từ sổ đo đất lâm nghiệp năm 2005 cũng ghi gia đình ông Quân sử dụng thửa đất số 39 tiểu khu 881, diện tích 3,85 ha. Hồ sơ quản lý rừng ghi tổng diện tích đất rừng ông Quân sử dụng 3,85 ha.

Theo bà Nguyễn Thị Dung kế toán UBND xã Kim Thành báo cáo tiền thu hoa lợi rừng của ông Quân từ năm 2005 đến năm 2016 là 3,85 ha với số tiền phải nộp hàng năm là 2.310.000 đồng. Đặc biệt, trong các bản đồ hiện trạng rừng của ông Quân không có phía nào giáp ranh với rừng của ông Thái Văn Hương và Nguyễn Văn Hân. Tất cả sổ sách, giấy tờ, bìa đỏ, hồ sơ giao đất đều thể hiện diện tích đất rừng của ông Phan Hồng Quân là 3,85 ha. Theo các ông Nguyễn Trọng Liên, Nguyễn Thị Lý, Trần Thị Sâm, Phan Văn Thống, Phan Công Thăng … cư trú ở xóm Đồng Luốc xác nhận, họ có đất rừng giáp với đất rừng của ông Quân, còn ông Hân, ông Hương không có đất rừng giáp với rừng ông Quân, nhưng không hiểu vì sao tòa vẫn xử cho 2 ông này thắng kiện là hoàn toàn vô lý.

Đất rừng được giao của hộ ông Quân đang xẩy ra tranh chấp

Nhận định của tòa án để bác đơn của ông Quân là chưa thuyết phục

Để bác đơn khởi kiện của ông Quân, TAND tỉnh Nghệ An đã căn cứ theo các nhận định:

Thứ nhất: Khi nhà nước giao đất rừng cho ông Quân không có biên bản giao nhận đất tại hiện trường, đất không được cắm mốc giới trên thực địa. Không xác định được ranh giới giữa đất ông Quân và đất rừng của UBND xã Kim Thành.

Thứ hai: Trong quá trình giải quyết đơn thư của ông Quân, UBND xã Kim Thành đã trả lời ông Quân là ông Hương, ông Hân không lấn chiếm đất rừng của ông Quân.

Thứ ba; Diện tích đất rừng của ông Hương, ông Hân chưa xác định được thừa hay thiếu so với diện tích được cấp vì ông Quân không nộp tiền tạm ứng chi phí thẩm định tại chỗ đối với đất lâm nghiệp của ông Hương và ông Hân.

Với những lập luận như trên để tuyên việc ông Phan Hồng Quân không đủ cơ sở để kiện ông Hân và ông Hương lấn chiếm đất rừng của ông Quân thể hiện sự thiếu khách quan của bản án. Tại sao TAND tỉnh Nghệ An không căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ giao đất rừng, hồ sơ lâm bạ, sổ mục kê, hồ sơ nộp thuế rừng của ông Quân để phán quyết mà lại đưa ra những lập luận mơ hồ như không có mốc giới, không có biên bản giao đất để tuyên án? Chẳng lẽ không có biên bản, không có ranh giới mà UBND huyện Yên Thành lại cấp bìa đỏ, vẽ bản đồ, cấp hồ sơ quản lý đất lâm nghiệp cho ông Quân? Và điều cực kỳ vô lý của bản án là không biết đất rừng của ông Hân, ông Hương thừa hay thiếu mà lại tuyên việc ông Quân kiện ông Hương, ông Hân lấn đất rừng của ông là không có cơ sở?

Theo ông Quân, án xử kiểu này dân chỉ biết kêu trời mà thôi!

Tác giả: Phan Hữu Mai

Nguồn tin: Ngaymoionline.com.vn