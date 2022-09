Tận thấy cả dàn VinFast VF9 chạy điện nằm chờ đến tay khách hàng

Về ngoại hình, xe có kích thước dài x rộng x cao là Eco (7 chỗ) 5.119 x 2.004 x 1.696 mm, Plus (7 chỗ) 5.119 x 2.070 x 1.696 mm, Plus (6 chỗ) 5.119 x 2.070 x 1.696 mm. Hai bản Plus sẽ có chiều rộng lớn hơn một chút so với Eco. Ngoài ra, bản Eco sẽ có trọng lượng 2.830 kg, 2 bản Plus sẽ nặng hơn với 2.866 kg.