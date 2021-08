Tâm sự nghẹn ngào của nữ nhân viên y tế bị cán bộ văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng tát

Loan chuẩn bị để bắt đầu một buổi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 mới

Liên quan đến sự việc nữ nhân viên y tế Phan Thị Loan (SN 1997, nhân viên Trung tâm y tế quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bị ông Trần Vinh, Phó chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng tát khi tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị chưa nhận được kết luận vụ việc từ cơ quan chức năng quận Sơn Trà mà mới chỉ nhận được biên bản làm việc giữa hai bên.

Theo ông Trung, sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng, đơn vị sẽ có biện pháp xử lý cán bộ theo quy định. Ông Trung cũng khẳng định quan điểm của Thường trực HĐND TP Đà Nẵng là "ai sai đến đâu sẽ xử lý tới đó, không bao che".

Phan Thị Loan tiếp tục tham gia chống dịch dù bản thân vẫn còn sốc

Hai ngày sau sự việc, nữ kỹ thuật viên xét nghiệm Phan Thị Loan vẫn đang tất bật cùng đồng nghiệp tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở quận Sơn Trà, điểm nóng đang bùng phát dịch tại Đà Nẵng.

Hơn 11h, việc lấy gần 1.500 mẫu xét nghiệm mới hoàn thành. Loan trong bộ đồ bảo hộ lặng lẽ dọn dẹp để ra về chuẩn bị cho ca làm việc buổi chiều.

Cô gái 24 tuổi quê ở Hà Tĩnh nhập học ở trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng. Ra trường, Loan được nhận về làm việc tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) trong suốt 2 năm qua. Đó cũng là quãng thời gian mà Loan cùng các y bác sĩ khắp cả nước tham gia chống dịch Covid-19.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của nữ nhân viên kỹ thuật xét nghiệm trẻ

"Cô ấy còn trẻ nên rất nhiệt huyết, sẵn sàng lao vào điểm nóng bất cứ thời gian nào. Tay nghề lấy mẫu xét nghiệm của cô ấy rất tốt, đạt tiêu chuẩn cao", bác sĩ Trần Ngọc Thành, Trưởng khoa Xét nghiệm – Trung tâm y tế quận Sơn Trà, cho biết.

Loan cho hay, từ khi Đà Nẵng bùng phát dịch trở lại, đã gần 1 tháng nay cô chưa trở về nhà trọ mà cùng các nhân viên khác ở hẳn tại bệnh viện. Mỗi ngày, cô cùng đồng nghiệp liên tục thực hiện việc lấy mẫu tại các điểm nóng bùng phát dịch, mới nhất là phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà), nơi đang tiến hành phong toả cứng.

Nhắc đến chuyện bị ông Trần Vinh, Phó chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng tát, Loan thừa nhận bản thân chưa hết sốc. Sự việc khiến dư luận rất bức xúc nhưng Loan vẫn cố giấu gia đình để ba mẹ không lo lắng.

Cô gái vẫn bật khóc khi nhắc lại chuyện bị đánh trong lúc lấy mẫu xét nghiệm

"Lúc bị đánh em đơ luôn, không biết tại sao mình bị đánh. Anh trưởng đoàn lên tiếng em mới bật khóc. Các bạn và lãnh đạo trung tâm động viên em rất nhiều để em vượt qua cú sốc này.

Em phải nén đi nỗi đau tinh thần để cùng ngành y tế tiếp tục cuộc chiến chống dịch nhưng mỗi khi nghĩ lại em vẫn rất buồn", Loan tâm sự.

Nữ nhân viên y tế chia sẻ, suốt mấy tháng trời làm việc không nghỉ ngơi nên ai cũng mệt mỏi. Sau khi xảy ra sự việc, ông Vinh thừa nhận sai và xin lỗi tại cơ quan công an nên Loan cùng Ban giám đốc Trung tâm y tế quận Sơn Trà dù sốc, buồn nhưng vẫn chấp nhận.

"Thế nhưng đến tối, anh ấy phát biểu sai hoàn toàn sự việc xảy ra khiến nhiều người lại quay sang đổ lỗi rằng do nhân viên y tế làm việc sơ sài, cố tình lấy mẫu đau khiến người dân bức xúc thì tôi không muốn im lặng nữa.

Bản thân tôi từ hôm qua đến giờ luôn mệt mỏi, nghĩ đến chuyện mình bị tát rồi bị đổ lỗi khiến tôi khóc nhiều. Tôi muốn nói ra để mọi người biết sự thật và cũng chỉ muốn anh ấy nói đúng sự thật", Loan chia sẻ.

Trước đó, trong ngày 1/8, nữ nhân viên y tế Nguyễn Thị Loan đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại phường Nại Hiên Đông thì bị ông Trần Vinh, Phó chánh văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng tát. Ông Vinh sau đó bị đưa về trụ sở phường làm việc.

Phan Thị Loan kể lại việc ông Trần Vinh trước đã xin lỗi nhưng sau đó trả lời phỏng vấn sai sự thật

