Tạm giữ “yêu râu xanh” 53 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi

Ngày 4/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm giữ Triệu Đức Phúc (SN 1967, trú tại xóm Khuổi Chạo, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 10 tuổi.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, ngày 25/7, Triệu Đức Phúc đến quán bán hàng của gia đình anh M. (trú cùng xã) uống rượu. Do uống rượu say không về được nên Phúc được anh M. cho ngủ lại quán. Đến đêm, Phúc tỉnh dậy thì phát hiện con gái anh M. (SN 2010) ngủ gần đó nên đã nảy sinh ý định giao cấu với cháu.

Lợi dụng lúc cháu đang ngủ say, Phúc đã có hành vi xâm hại cháu. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi thì Phúc làm cháu bé tỉnh giấc và bỏ chạy sang chỗ bố mẹ đang ngủ ở gần đó. Đến ngày 27/7, bà nội cháu mới phát hiện sự việc khi thấy cháu gái có nhiều biểu hiện lạ.

Ngày 30/7, gia đình anh M. làm đơn tố giác Triệu Đức Phúc. Biết hành vi của mình đã bị phát hiện, cùng ngày, Triệu Đức Phúc đã đến Công an xã Sảng Mộc đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Triệu Đức Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an huyện Võ Nhai đã ra quyết định trưng cầu giám định tổn thương sức khỏe của cháu bé.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để thực hiện các hành vi phạm tội xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời, khi phát hiện các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, người dân không nên giấu diếm. Việc không trình báo với cơ quan công an, giấu kín sự việc, càng tạo điều kiện để các đối tượng phạm tội tái phạm hành vi của mình, phải đưa các đối tượng ra ánh sáng để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

