Tạm giam một cán bộ CDC Yên Bái liên quan đến Công ty Việt Á

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Yên Bái.

Ngày 25/6, Thượng tá Chu Văn Hải, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Yên Bái xác nhận qua công tác xác minh, điều tra, ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với Đoàn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1975, Trưởng khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái.

Đoàn Thị Hồng Hạnh bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự, liên quan đến việc mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2020-2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái đã giao cho ngành y tế mua sắm các hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 với tổng số tiền trên 4,8 tỷ đồng./.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: vietnamplus.vn