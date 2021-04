Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Ngày 31/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội - đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy do Nguyễn Xuân Quý - người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Hà Nội) cầm đầu. Đối tượng này đã cải tạo phòng điều trị trong bệnh viện thành một phòng có cách âm, lắp loa, đèn trang trí để sử dụng và mua bán ma túy. Quý còn bị cáo buộc đã mời bạn bè, gọi những cô gái làm nghề tự do vào bệnh viện để sử dụng chất cấm.