Tài xế xe tải bất ngờ đột quỵ tại trạm thu phí, nhân viên lao vào cứu chữa

Đoạn clip do camera an ninh tại trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20 đoạn qua huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng ghi lại đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo nội dung đoạn clip chia sẻ, vào đêm 12/6 lúc 3h06 một tài xế xe tải điều khiển xe tới trạm thu phí. Khi đang dừng xe trước trạm, bỗng tài xế lên cơn đột quỵ, ngã gục sang bên ghế phụ.

Lập tức, người phụ xe đi cùng và các nhân viên tại trạm thu phí đã nhanh chóng sơ cứu và giúp nên anh đã vượt qua cơn nguy kịch. Sau đó một nhân viên của trạm đã lên xe điều khiển xe lánh khỏi làn đường để tránh ách tắc giao thông qua trạm.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip tài xế gục xuống và lập tức được phụ xe, nhân viên trạm thu phí giúp đỡ qua cơn hiểm nguy

Trao đổi với PV Infonet, anh Lê Quang Thành - trạm trưởng trạm thu phí Liên Đầm cho biết: Đêm 12/6 vào ca trực của trưởng ca Trần Văn Công và 2 nhân viên thu phí là Trần Thị Thu Hiền và Đặng Lệ Huyền, một tài xế xe tải từ Đồng Nai lên Đà Lạt khi xe qua trạm thu phí Liên Đầm thì tài xế lên cơn đột quỵ.

Trưởng ca trực đã nhanh chóng cùng phụ xe là cháu của tài xế đưa nạn nhân ra khỏi xe, xuống đất và thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu. Nhờ biện pháp cấp cứu đúng cách, kịp thời đúng lúc tài xế đã tỉnh lại, nghỉ tại trạm và tới gần sáng thì lại lên xe tiếp tục di chuyển tới bệnh viện, không chờ sự hỗ trợ từ nhân viên y tế.

Anh Thành cho biết, tài xế trước khi rời đi cũng muốn cảm ơn tri ân tới các nhân viên trực đêm tại trạm thu phí đã kịp thời cứu giúp mình nhưng mọi người ở đây ai nấy đều từ chối nhận vì cho rằng đó là việc cần làm, đáng làm.

Ngay sáng hôm đó, 3 nhân viên trong kíp trực đêm hỗ trợ người gặp nạn đã được trạm thu phí Liên Đầm khen thưởng kịp thời về hành động nhân văn đầy ý nghĩa.

Tác giả: NT

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT