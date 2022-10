Tài xế xe ôm bất ngờ gục chết khi đang chở khách trên quốc lộ

Hiện trường nơi xảy ra sự việc người đàn ông gục chết bất thường. (Ảnh:MP)

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, ông Đ.X.H. (64 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM, hành nghề chạy xe ôm) đang điều khiển xe máy chở theo một khách nữ chạy trên quốc lộ 1K hướng từ tỉnh Bình Dương đi TP HCM.

Khi đến đoạn qua khu phố Đông A, phường Đông Hòa, TP Dĩ An thì bất ngờ tấp vào lề rồi gục xuống đầu xe.

Thấy vậy, nữ hành khách cùng người dân dìu nam tài xế vào lề, đồng thời gọi nhân viên y tế tới hỗ trợ sơ cứu. Tuy nhiên nam tài xế sau đó đã tử vong.

Nhận thông tin, Công an phường Đông Hòa cùng Công an TP Dĩ An có mặt lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường.

Tới chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Mai Phong

Nguồn tin: baovephapluat.vn