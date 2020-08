Tài xế xe Lexus đâm liên hoàn ở phố Tam Bạc là con đại gia ngành thép

Chiếc xe Lexus hư hỏng nặng sau tai nạn

Chiều 19/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, vẫn đang điều tra, làm rõ vụ TNGT liên hoàn xảy ra trên phố đi bộ Tam Bạc lúc 0h ngày 19/8 khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, 4 xe ô tô hư hỏng nặng.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 0h ngày 19/8/2020, tại trước cửa số nhà 216 Tam Bạc (Hồng Bàng, Hải Phòng), Phạm Quang Linh (SN 1998, ở 100 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) điều khiển xe ô tô Lexus BKS 15A-356.69 từ hướng Chợ Sắt về hướng cầu Lạc Long theo tuyến đường Tam Bạc đâm va vào chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1990, HKTT ở 133 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng - cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Hồng Bàng).

Sau đó, chiếc Lexus tiếp tục đâm vào xe bán tải BKS 15C-285.40 đang đỗ do Phạm Cao Cường (ở 7/2 TT xây lắp 102, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) điều khiển, làm xe bán tải đâm va vào xe Kia Van BKS 15D-007.98 do chị Cao Thị Mừng (SN 1980, ở 251 Hòa Nhất, Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng) điều khiển đỗ trước đầu xe bán tải.

Sau khi bị đâm va, xe bán tải 15D-007.98 bị lao về phía trước và đâm va vào xe taxi BKS 15A-513.38 do Nguyễn Văn Khiêm (ở Trung Nghĩa, Hợp Đức, Đồ Sơn) điều khiển đang đỗ ở phía bên phải đường.

Vụ tai nạn khiến chị Thảo tử vong tại chỗ, 1 nam thanh niên bị gẫy chân, cả 4 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, Phạm Quang Linh - người điều khiển chiếc xe Lexus BKS 15A - 356.69 gây vụ tai nạn kinh hoàng trên chính là con trai thứ hai của đại gia ngành thép, sở hữu Công ty TNHH thương mại T.H - là phân phối chính thức cho các nhà máy thép Việt- Úc; Việt - Đức; Việt - Mỹ.

Vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong

Ngoài ra, theo thông tin của Báo Giao thông, 3/4 chiếc xe trong vụ tai nạn vẫn còn hạn đăng kiểm, cụ thể: Xe ô tô BKS 15A-356.69 do Phạm Quang Linh điều khiển có hạn đăng kiểm đến ngày 4/12/2021; xe Kia Van BKS 15D-007.98 do chị Cao Thị Mừng điều khiển có hạn đăng kiểm đến ngày 17/09/2020; xe taxi BKS 15A-513.38 do Nguyễn Văn Khiêm điều khiển có hạn đăng kiểm đến ngày 12/3/2021. Riêng xe bán tải BKS 15C-285.40 do Phạm Cao Cường điều khiển đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 8/2/2020.

