Tài xế xe container gây tai nạn chết người, bỏ chạy 60km thì bị bắt

Ngày 13/4, Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, đã tổ chức khám nghiệm xe ô tô đầu kéo biển số 51C-544.84 kéo theo rơ-moóc biển số 51R-096.51 vì có liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị xã làm chết 1 người vào rạng sáng cùng ngày.

Rơ-moóc biển số 51R-096.51 và ô tô đầu kéo 51C-544.84 bị bắt giữ ở tỉnh Khánh Hòa.

Đến nay, phương tiện trên cùng với tài xế Nguyễn Đức M. (trú tỉnh Thái Nguyên - người điều khiển phương tiện) đang được đưa về Công an thị xã Đông Hòa để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, người dân phát hiện anh Đ.T.X. (28 tuổi, ở phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa) nằm chết trên quốc lộ 1.

Cơ quan chức năng xác định thời điểm trên anh X. đang đi bộ thì bị một xe ô tô tông chết, nhưng xe đã rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Đông Hòa tổ chức lực lượng phối hợp với Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Ninh An (thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Khánh Hòa) chặn giữ xe đầu kéo nói trên để điều tra làm rõ.

Được biết, điểm chặn giữ xe và tài xế trên cách hiện trường gây tai nạn khoảng 60km về hướng Nam.

