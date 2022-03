Tài xế rước dâu bằng 50 xe tải: Lên kế hoạch 1 năm, kết hợp đam mê với tình yêu đời mình

Đó là chia sẻ của nhân vật chính trong đám cưới hoành tráng này, chú rể Phạm Vũ Đình Huân (ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, đang là tài xế lái xe tải tuyến Lâm Đồng - TP. HCM).

Ngày 27/2 mới đây, anh Huân điều khiển chiếc xe tải của mình cùng gần 50 xe tải khác từ xã Lộc Châu đến xã Lộc Thanh (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) để rước cô dâu Trần Thị Bích Phương. Sau đó, đoàn xe trở về nhà chú rể rồi di chuyển đến thánh đường làm lễ cưới.

Độc đáo đám rước dâu 50 tải ở Lâm Đồng. Nguồn: Fanpage Lâm Đồng

Chứng kiến cảnh tượng gần 50 chiếc xe tải được trang trí hoa cưới xếp thẳng hàng trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Lộc Châu khởi hành đi đón dâu khiến người dân xung quanh không khỏi bất ngờ.

Chiếc xe hoa dẫn đường được trang trí hình trái tim với 99 bông hồng thể hiện cho tình yêu của chú rể với cô dâu.

Hình ảnh hạnh phúc của đôi uyên ương trong ngày cưới cùng dàn xe tải độc đáo.

Nói về đám cưới đặc biệt của mình, anh Huân tiết lộ: "Vợ chồng mình đã lên ý tưởng về màn rước dâu cách đây 1 năm. Gắn bó với nghề lái xe đã 13 năm nay và mình muốn rước dâu bằng xe tải như sự kết hợp đam mê công việc lái xe với tình yêu của đời mình.

Việc dùng xe tải rước dâu được sự ủng hộ của hai bên gia đình, đồng thời nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của anh em đồng nghiệp. Cảm xúc của hai vợ chồng khi ấy vô cùng khó tả, rất hạnh phúc và đặc biệt trân quý tấm lòng của mọi người".

Đoàn xe tải rước dâu đã tạo bất ngờ và trở thành điểm nhấn lạ mắt để mọi người chụp ảnh khi bắt gặp, cùng là niềm vui, hạnh phúc cho cặp đôi và họ hàng hai bên gia đình.

Một số hình ảnh trong lễ rước dâu hoành tráng, độc lạ của cặp đôi:



Tác giả: Minh Nguyệt

Nguồn tin: Nhịp sống Việt