Tài xế ô tô lưỡng lự mở cốp khi bị kiểm tra ở chốt kiểm dịch, hình ảnh bên trong khiến tất cả "chào thua"

Nam tài xế trong đoạn clip dưới đây đã phối hợp với hành khách của mình để chơi trò trốn tìm với lực lượng chức năng, hòng "thông chốt" kiểm dịch. Thế nhưng những mánh khoé của họ đã nhanh chóng bị phát giác.

Trong clip, nam tài xế điều khiển chiếc Vios bạc mang BKS Tuyên Quang đã bị lực lượng chức năng dừng xe và kiểm tra giấy tờ. Khi bị yêu cầu mở cốp, tài xế có phần lưỡng lự. Hoá ra một người đàn ông khác đang nằm gọn trong cốp xe để mong thoát khỏi sự kiểm tra.

Đoạn clip được ghi vào khoảng 18h40 ngày hôm qua (21/8), tại khu vực đường Hồ Chí Minh, xã Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội.

Nam tài xế để hành khách trong cốp nhằm "thông chốt" kiểm dịch

Báo Tiền Phong thông tin nam tài xế trong clip trên là anh V.Đ.T (28 tuổi, trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Còn người đàn ông trong cốp xe có tên là M.V.Y.

Qua kiểm tra, tài xế T. có 1 giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính vào ngày 21/8, nhưng không có giấy đi đường. Trong khi đó Y. không có cả 2 loại giấy trên.

Tổ công tác phòng dịch COVID-19, tại chốt kiểm dịch 12 đã bàn giao người và phương tiện cho Công an xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ tiếp tục giải quyết theo quy định.

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc