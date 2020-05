Tài xế hất CSGT lên nắp capo bỏ chạy hơn 3km có nồng độ cồn trong hơi thở

Tài xế xe con bỏ chạy khi Thượng úy CSGT đang nằm trên nắp capo

Sáng ngày 27/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Qua kiểm tra, tài xế xe ô tô con hất cán bộ CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy hơn 3km có nồng độ cồn trong hơi thở.

“Hiện tài xế này đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Công an cũng đã cho kiểm tra thêm ma túy trong cơ thể tài xế này”, vị lãnh đạo này cho biết.

Về phần sức khỏe của Thượng úy CSGT bị tài xế hất lên nắp capo, vị lãnh đạo này cho biết thêm: Thượng úy Sơn chỉ bị xây xước nhẹ, hiện sức khỏe đã cơ bản ổn định.

Your browser does not support the video tag.

Video Nhân dân truy đuổi chặn bắt tài xế hất cán bộ CSGT lên nắp capo

Trong khi đó, theo nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, tại thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế Trần Trọng Phi (SN 1987, trú ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh - người điều khiển xe ô tô con hất Thượng úy Sơn lên nắp capo rồi bỏ chạy hơn 3km) ở mức 0,142 mg/l khí thở.

Như Báo Giao thông đã đưa tin: Lúc 20h30' ngày 26/5, tổ CSGT- TT Công an Hương Sơn (Hà Tĩnh) ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe ô tô con hiệu Hyundai i10, mang BKS 38A-158.91 do tài xế Trần Trọng Phi (SN 1987, trú ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển.

Tài xế không những không chấp hành yêu cầu kiểm tra theo qui định mà cố thủ trên xe. Đặc biệt, sau khoảng 10 phút, tài xế bất ngờ tăng ga, tông thẳng vào một chiến sỹ công an rồi lùi nhanh, quay đầu bỏ chạy.

Vụ việc bất ngờ khiến Thượng úy Nguyễn Hà Sơn - Đội CSGT-TT Công an huyện Hương Sơn chỉ kịp ôm cần gạt nước trước xe. Chiếc xe chạy hơn 3km thì người dân đuổi theo, đón chặn. Lúc này, tài xế mới chịu dừng lại.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông