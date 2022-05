Tài xế 73 tuổi bị lật ngửa xe ô tô giữa phố

Sáng 9/5, Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một xe ô tô lật ngửa giữa đường.

Chiếc ô tô "ngửa bụng" sau va chạm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giữa hai xe ô tô xảy ra vào khoảng 6h sáng cùng ngày (9/5), trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Vào thời điểm trên, ông N.Đ.T (73 tuổi, ngụ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe ô tô BKS 51F-583.39 lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành theo hướng từ trung tâm TP Buôn Ma Thuột hướng về vòng xoay Km3.

Ô tô do tài xế 73 tuổi điều khiển lật ngửa sau va chạm giao thông (Nguồn: Camera an ninh).

Khi xe đi đến trước số nhà 50 đường Nguyễn Tất Thành bất ngờ va chạm với đuôi xe ô tô BKS 47A-110.11 do tài xế T.N.H (49 tuổi, ngụ huyện Cư M'gar) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến tài xế T. mất lái, xe lật ngửa giữa phố.

Nhiều người vội vàng chạy tới giải cứu tài xế trong xe (Ảnh: Uy Nguyễn).

Vụ tai nạn may mắn không khiến tài xế bị thương, riêng hai chiếc xe ô tô bị hư hỏng.

Ngay sau vụ việc, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt để giải tỏa giao thông trên tuyến đường trung tâm thành phố và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Trương Nguyễn

Nguồn tin: Báo Dân trí