Tại sao sử dụng dầu oliu lại tốt cho tóc?

Tác dụng của dầu ô liu đối với tóc

Ngày nay, phần lớn mọi người đều dùng dầu gội kết hợp với dầu xả thay vì sử dụng các loại nguyên liệu thiên nhiên như dầu ô liu để giúp tóc mềm mượt hơn.

Từ lâu, người xưa đã sử dụng dầu ô liu để dưỡng tóc vì tin vào những lợi ích mà loại dầu này mang lại. Tuy nhiên, không có nhiều các nghiên cứu khoa học được thực hiện để chứng minh điều này.

Mặc dù các nhà khoa học không xem dầu ô liu là một thành phần giúp làm sạch tóc, nhưng lại xếp các loại dầu (bao gồm cả dầu ô liu) là một trong năm thành phần dưỡng tóc, giúp giảm áp lực trên tóc, làm mềm và giảm thiểu tóc xơ rối.

Một nghiên cứu năm 2015 cho rằng các loại dầu đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tóc khỏi hư tổn. Điều này là do một số loại dầu có thể thấm sâu vào tóc và làm giảm lượng nước mà tóc hấp thụ, từ đó giảm sự nở ra của tóc. Nếu tóc không nở ra nhiều thì khi co lại cũng co ít hơn. Việc này sẽ làm giảm áp lực mà tóc phải chịu và giảm thiểu đáng kể các hư tổn.

Một nghiên cứu khác cho thấy rằng các loại dầu bão hòa và các loại dầu không bão hòa đơn tốt cho tóc hơn các loại dầu bão hòa đa. Dầu ô liu thuộc nhóm dầu không bão hòa đơn. Một số nghiên cứu lại chỉ ra được những ưu điểm của các loại dầu khác đối với tóc của chúng ta. Một nghiên cứu từ năm 2007 cho thấy rằng bôi dầu dừa lên tóc làm tăng khả năng giữ ẩm của tóc nhiều hơn dầu khoáng.

Một nghiên cứu khác được thực hiện năm 2003 đã thảo luận về tác dụng của những loại dầu khác nhau trong việc ngăn ngừa các hư tổn của tóc. Mặc dù đây không phải là nghiên cứu đặc biệt chuyên về dầu ô liu, nhưng nó cũng khuyến khích chúng ta nên sử dụng dầu dừa để ngăn ngừa hư tổn các protein của tóc. Các nhà nghiên cứu nhận thấy dầu dừa có thể làm giảm nguy cơ thiếu hụt protein ở cả tóc không bị hư tổn và tóc hư tổn. Trong khi đó, dầu khoáng và dầu hướng dương thì không có tác dụng này. Các nhà khoa học quan sát thấy dù dùng trước hay sau khi gội đầu thì dầu dừa vẫn đạt được những lợi ích đối với tóc.

Tuy nhiên, vì nghiên cứu trên không xem xét tác dụng của dầu ô liu trong việc ngăn ngừa hư tổn tóc nên rất khó có thể xác định được rằng liệu dầu ô liu có tác dụng này hay không và nếu có thì hiệu quả của nó như thế nào.

Mặt nạ tóc từ trứng và dầu ô liu trị gàu

Lòng trắng trứng chứa các enzyme tiêu diệt vi khuẩn và ngăn ngừa nhiễm trùng. Điều này giúp giữ cho da đầu của bạn khỏe mạnh đồng thời ngăn ngừa gàu. Trứng cũng giúp nuôi dưỡng tóc của bạn với hàm lượng protein cao.

Bạn sẽ cần chuẩn bị: 1 lòng trắng trứng, 2 muỗng canh dầu ô liu, mũ tắm.

Cách thực hiện:

Trong một cái bát, đánh tan lòng trắng của một quả trứng với hai thìa dầu ô liu. Đảm bảo rằng trứng lạnh để không có mùi.

Thoa hỗn hợp này lên da đầu, sau đó thoa đều xuống ngọn tóc.

Khi da đầu và tóc của bạn đã được bao phủ trong hỗn hợp, hãy trùm tóc bằng mũ tắm để tránh bị rối. Chờ khoảng 20 phút.

Sau 20 phút, gội đầu bằng nước mát và dầu gội nhẹ không chứa sunfat. Tránh dùng nước ấm hoặc nước nóng vì nó có thể làm chín trứng.

Sau đó dùng dầu xả.

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn thoa dầu dưỡng từ phần tóc giữa mà không chạm vào da đầu. Bạn có thể áp dụng công thức trị gàu này 1-2 lần một tuần.

Tác giả: Hướng Dương (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn