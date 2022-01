Tài khoản 'bốc hơi' gần 1 tỷ đồng sau cuộc điện thoại của 'Công an rởm'

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an quận Long Biên, Hà Nội, đơn vị này đang làm rõ đơn tố giác của chị Y. (34 tuổi, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) về việc bị lừa tiền.

Theo đơn trình báo, ngày 20/1, chị Y. nhận điện thoại từ số lạ, thông báo có một bưu phẩm và thẻ ngân hàng ghi nợ gần 40 triệu đồng. Sau đó, người phụ nữ được nối máy, nói chuyện với một người tự xưng là công an.

Sau khi nghe điện thoại của kẻ tự xưng công an, chị Y đã thực hiện theo các hướng dẫn thao tác dẫn đến việc bị đối tượng lừa lấy đi số tiền gần 1 tỷ đồng (ảnh minh họa).

Trong đơn, chị Y. trình bày được người tự xưng là công an trên đề nghị phối hợp điều tra và gửi một đường link, yêu cầu đăng nhập. Ngay sau khi nghe theo hướng dẫn, tài khoản ngân hàng của người phụ nữ 34 tuổi bị rút 949 triệu đồng. Khi phát hiện điều này, chị Y. lập tức trình báo Công an phường Việt Hưng.

Công an Hà Nội nhiều lần khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của kẻ xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương và không yêu cầu người dân cung cấp tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, OTP và chuyển tiền khi được yêu cầu. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Công an quận Long Biên tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Đại

Nguồn tin: Pháp luật Plus