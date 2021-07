Tác dụng phụ khi ăn hạt chia

Hạt chia ăn có tác dụng gì?

Ăn hạt chia không đúng cách có thể gây đầy bụng. Nguồn ảnh: Internet

Chỉ với 02 thìa hạt Chia (có cân nặng là 01 ounce hoặc 28 gam) chứa khoảng 140 calo, 4 gam protein, 11 gam chất xơ, 7 gam chất béo không bão hòa. Ngoài ra, với lượng hạt Chia này còn chứa thêm 18% RDA canxi và các khoáng chất vi lượng khác như kẽm và đồng. Đây cũng là nguồn thực vật giàu axit béo omega-3 nhất. Hạt Chia là một loại protein hoàn chỉnh, chứa tất cả 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tạo ra được.

Hạt Chia chứa một số thành phần, khi sử dụng như một phần của chế độ ăn uống cân bằng giàu thực vật, có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển một số bệnh mãn tính khác nhau. Các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến hàm lượng axit béo linoleic và alpha-linolenic (ALA) của hạt Chia. 60% dầu trong hạt Chia là từ các axit béo omega-3 này. Trong các nghiên cứu trên động vật và con người cho thấy, axit béo omega-3 có tác dụng hữu ích đối với sức khỏe tim mạch như giảm cholesterol, điều hòa nhịp đập của tim và mức độ huyết áp, phòng chống đông máu, giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Chất xơ trong hạt Chia chủ yếu là chất xơ hòa tan và chất nhầy, đây là các chất tạo nên kết cấu keo của hạt Chia khi được làm ẩm. Những chất xơ này có thể giúp giảm cholesterol LDL và làm chậm quá trình tiêu hóa, có thể ngăn chặn lượng đường trong máu tăng đột biến sau khi ăn và thúc đẩy cảm giác no.

Một nghiên cứu thuần tập diễn ra trên quy mô lớn ở Trung Quốc gồm hơn 63.000 người đã phát hiện ra rằng, những người có lượng axit béo omega-3 hấp thụ cao nhất từ ​​hải sản và các nguồn thực vật có nguy cơ tử vong do tim mạch giảm 17% so với những người có lượng tiêu thụ thấp nhất. Nghiên cứu Sức khỏe Điều dưỡng cho thấy nguy cơ đột tử do tim giảm 40% ở những phụ nữ ăn nhiều ALA nhất. Trong nghiên cứu về tim mạch của CHS (Cardiovascular Health Study) trên hơn 5000 nam giới và phụ nữ, từ 65 tuổi trở lên, cho thấy nguy cơ mắc bệnh thiếu máu cục bộ gây tử vong thấp hơn 50% khi người thâm gia sử dụng lượng ALA cao hơn. Nguồn thực phẩm chứa ALA trong các nghiên cứu này bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, dầu ăn, các loại đậu và đậu nành.

Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng hạt Chia có tác dụng có lợi đến mức cholesterol, giảm cân và tăng cảm giác no. Tuy nhiên, các đánh giá tài liệu và các thử nghiệm có nhóm chứng ở người lại không cho thấy lợi ích cụ thể của hạt Chia đối với các yếu tố nguy cơ tim mạch như cân nặng, chỉ số huyết áp, mức độ lipid, lượng đường trong máu và tình trạng viêm. Những phát hiện này khẳng định rằng hạt chia không hoạt động đơn lẻ để mang lại lợi ích cho sức khỏe con người, nhưng có thể góp phần ngăn ngừa bệnh tật khi hạt chia được kết hợp sử dụng trong chế độ ăn đa dạng giàu thực vật và các hành vi lối sống lành mạnh khác.

Tác dụng phụ khi ăn hạt chia

Dị ứng

Theo trang Medical News Today, trên thực tế, có rất ít trường hợp bị dị ứng với hạt chia. Tuy nhiên, đối với những người có tiền sử dị ứng với phấn hoa và lông mèo thì khi ăn hạt chia vẫn có thể bị dị ứng.

Hạ đường huyết

Trong hạt chia chứa lượng lớn hàm lượng chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường trong ruột, do đó đường huyết sẽ không đột ngột tăng cao.

Đối với một người mắc bệnh tiểu đường, phải điều chỉnh liều lượng insulin để cân bằng đường huyết. Nhưng nếu họ thường xuyên ăn hạt chia, điều này có thể khiến lượng đường trong máu giảm và lại phải điều chỉnh liều lượng insulin.

Gây đầy hơi, khó tiêu

Khi uống hạt chia quá nhiều thì hay xảy ra các tình trạng như đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu,…. Các trường hợp này là do hạt chia chưa ngậm đủ nước nên khi vào cơ thể sẽ trương ra và gây khó chịu.

Khi gặp tình trạng này thì bạn nên uống nhiều nước vào sẽ nhanh chóng khắc phục được.

Những người mắc bệnh về đường ruột như viêm loét đại tràng hoặc viêm ruột từng vùng nên cân nhắc khi ăn hạt chia.

Gây tiêu chảy nhẹ

Hạt chia chứa nhiều chất sơ giúp chống được tình trạng táo bón, tuy nhiên nếu uống quá nhiều hạt chia thì tình trạng tiêu chảy là kho tránh khỏi. Khi bị tiêu chảy thì nên ngừng sử dụng hạt chia ngay nhé.

Tác giả: Bằng Lăng (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn