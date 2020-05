Tác dụng của quả dưa chuột trong việc giảm cân

Dưa chuột khoảng 80% là nước, ngoài ra chúng còn chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu tốt cho cơ thể. Ăn dưa chuột có thể giúp giảm cân, do chúng chứa ít calo, giúp cải thiện sự trao đổi chất và khiến chúng ta cảm thấy no lâu hơn, theo The Health Site.

Dưa chuột có tác dụng giúp giảm cân. Ảnh: Internet

Dưa chuột có thể giúp chúng ta loại bỏ trọng lượng thừa vì chúng rất ít calo nhưng nhiều chất xơ. Ăn dưa chuột giúp chúng ta cảm thấy no mà không cần nạp nhiều carbohydrate, đây vốn là một trong những tác nhân gây tăng cân.

Ngoài việc hỗ trợ giảm cân, dưa chuột còn cung cấp một lượng đáng kể protein, vitamin K, vitamin C, magiê, mangan và kali.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, ăn thực phẩm có lượng nước cao và hàm lượng calo thấp có liên quan đến việc giảm đáng kể trọng lượng cơ thể.

Từ một số nghiên cứu trên động vật và trong ống nghiệm đã cho thấy dưa chuột còn có thể giúp làm giảm lượng trong máu và bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tiểu đường.

Tác giả: NGUYÊN VÕ

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM