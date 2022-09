Nghệ An: Sự thật về nho sữa Nhật, Hàn giá rẻ bất ngờ bán ngập chợ mạng

Thời điểm này, tại các cửa hàng bán trái cây nhập khẩu ở thành phố Vinh (Nghệ An), nho sữa của Nhật, Hàn có giá 1,2 - 1,7 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, các chùm nho sữa của Hàn, Nhật này được chào bán rầm rộ khắp chợ mạng... với giá chỉ 90.000-180.000 đồng/kg. Những quả nho được rao bán chùm đầy đặn, nặng đến nửa kg mỗi chùm.

Nho sữa Nhật, Hàn có giá hàng triệu đồng/kg nay chỉ có giá vài trăm nghìn đồng, được chào bán đầy trên chợ mạng

Chị Duyên- chủ trang bán hàng qua mạng xã hội ở thành phố Vinh cho biết, mỗi ngày bán khoảng 20 sọt nho sữa. Mặc dù khi giao nho sữa cho khách, không có nhãn mác nhập khẩu nhưng chị Duyên vẫn khẳng định với khách là hàng được nhập từ Hàn Quốc. Theo chị Duyên, giá nho rẻ so với trước đây vì "vào mùa". Với lại hàng nhiều bọn em xả hàng chứ nho rất ngọt, tươi ngon không có vấn đề gì. Trong cửa hàng đắt vì họ bọc đẹp, bỏ nhãn mác vào thôi…”, chị Duyên lý giải.

Không gắn mác Hàn Quốc hay Nhật Bản nhưng chị Trâm bán nho trên trang facebook cá nhân của mình cho rằng, nho sữa tại cửa hàng của chị là hàng Đài Loan. Sở dĩ giá rẻ là do "Nhập về Việt Nam với số lượng lớn". "Các chùm nho sữa tôi nhập từ cơ sở uy tín. Loại này nếu khách mua nhiều thì giá có thể giảm về 90.000 đồng/kg", chị Trâm nói.

Nho sữa hay còn gọi là nho mẫu đơn. Đây được xem là một trong những loại nho lâu đời nhất được biết đến trên thế giới, có nguồn gốc từ Địa Trung Hải. Qua con đường tơ lụa, được lan truyền đến châu Á và Nhật Bản là nơi đầu tiên ở châu Á nhân giống và thương mại hóa sản phẩm nho mẫu đơn để xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Nho sữa có giá đắt đỏ bởi ở Nhật Bản được trồng theo tiêu chuẩn cao, sạch. Hiện hàng Nhật có giá 1,5-1,7 triệu đồng/kg. Ngoài nho sữa Nhật Bản, vài năm trở lại đây, trên thị trường còn xuất hiện nho sữa Hàn Quốc với giá trung bình khoảng 1 triệu đồng/kg.

Vì là loại quả giá cao, cũng không dễ dàng bảo quản lâu dài nên người tiêu dùng nếu muốn mua phải đặt trước.

Nho sữa đang được rao bán với giá chỉ trên dưới 100.000 đồng/kg trên chợ mạng

Ở Hàn Quốc, tất cả các chùm nho trước khi đưa ra thị trường đều phải đạt 100% yêu cầu tiêu chuẩn GAPS của Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, và được kiểm định chặt chẽ bởi Hiệp hội Xuất khẩu nho Hàn Quốc. Các sản phẩm nho sữa Hàn Quốc có chất lượng cao nhất đều có logo “K-grape” và dòng chữ “Produce of Korea” trên thùng.

Trên thị trường, nho sữa Hàn được bán với giá 800.000-900.000 đồng/kg loại từ 0,5-0,8 kg/chùm. Còn nho VIP trọng lượng trên 1,2 kg/chùm có giá 1,2 triệu đồng/kg.

Trong khi các trang mạng xã hội rao hàng nhập từ Nhật Bản, Hàn Quốc, nhiều cửa hàng trái cây khẳng định là hàng Trung Quốc. Chị Thu Hiền, chủ cửa hàng trái cây lâu năm ở chợ nông sản thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, toàn bộ nho sữa là hàng Trung Quốc được nhập từ chợ đầu mối nông sản ở thành phố Vinh. Năm nay hàng về ồ ạt nên giá rẻ hơn so với cùng kỳ năm ngoái và loại này rẻ hơn rất nhiều so với hàng Nhật Bản, Hàn Quốc.

"Tôi bán cả nho sữa Nhật nhưng khách nào đặt hàng tôi mới nhập vì giá đắt đỏ. Về hình dáng, nho Trung Quốc không khác biệt với hàng Nhật nhưng chất lượng bên trong trái khác hoàn toàn", chị Hiền nói.

Theo chị Hiền, trong chùm nho mẫu đơn Trung Quốc có trái ngọt lịm nhưng có trái nhạt, chất lượng không đồng đều, phần thịt cũng mềm chứ không giòn như hàng Nhật. Đặc biệt, nếu nho sữa Nhật có mùi thơm như sữa thì nho Trung Quốc dường như không có mùi thơm đặc biệt này.

Nho sữa giá rẻ không phải là nho sữa được trồng tại Nhật Bản hay Hàn Quốc. Ảnh của người bán trên mạng xã hội

Theo các đơn vị hoa quả nhập khẩu đánh giá, loại nho sữa Trung Quốc quả nhỏ, ăn chua là hàng xả, còn hàng cao cấp thì quả to, ăn ngọt sắc, cuống xanh và giá cao chứ không thể rẻ như trên mạng rao bán được.

Không chỉ được bán đầy rẫy trên chợ mạng với giá rẻ mà tại các cửa hàng trái cây, nho sữa cũng được nhập về ồ ạt và bán với số lượng lớn. Nhiều cửa hàng còn bán giá chỉ 90.000 đồng/kg.

Là đầu mối nhập khẩu trái cây tại thành phố Vinh, chị Nguyễn Thanh Thảo thừa nhận, nho sữa đa phần tại cửa hàng có xuất xứ Trung Quốc nhưng đảm bảo chất lượng về kiểm dịch thực vật.

"Loại này có giá hấp dẫn nên khá hút hàng khách hàng. Chất lượng không thể bằng hàng Nhật, hay Hàn nhưng vừa túi tiền người tiêu dùng. Đây cũng là nhóm sản phẩm cao cấp của Trung Quốc hai năm trở lại đây. Nhiều cửa hàng ở thành phố lấy nho này về bán nhưng lại lấy ảnh của nho nhập xịn chào bán…", chị Thảo nói.

"Người tiêu dùng nếu không sành sỏi sẽ không phân biệt được đâu là nho sữa Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Tuy nhiên, tiền nào thì của nấy. Cứ nhìn hàng với giá là biết đâu là hàng chuẩn ngay...”, chị Thảo nói thêm.

Cũng vì thấy giá rẻ bất ngờ, không đắt hơn nhiều so với loại trái cây nội địa nên chị Ngọc Mai ở phường Vinh Tân, thành phố Vinh quyết định đặt mua nho sữa trên mạng về ăn thử.

Chị Mai cho biết: “Người bán quảng cáo là nho sữa giống Nhật, trồng ở Đài Loan, là hàng supper Vip chùm bắp, quả to xẻ rãnh, ngọt lịm, cuống tươi xanh. Tôi cũng háo hức mua về ăn thử. Nhưng thực tế thì cũng chỉ tạm được, không quá xuất sắc như quảng cáo”.

“Có lần tôi mua nho sữa Hàn Quốc giá gần triệu đồng/kg. Nho sữa Hàn quả to, khít nhau tròn đều, căng mọng, màu xanh đẹp mắt, vỏ mỏng, ăn có vị ngọt thanh, thơm mùi sữa rất đặc trưng, còn nho này quả nhỏ hơn, màu quả xanh, ăn có quả nhạt, quả ngọt và cũng không có gì đặc biệt…”, chị Mai nhận xét.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công thương