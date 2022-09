Sự thật nước hoa Charme Perfume 100% nguyên liệu Pháp: Hương liệu, vỏ chai hầu hết từ Trung Quốc

Sự thật về nước hoa 100% nguyên liệu từ Pháp

Cụ thể, theo số liệu phóng viên tìm hiểu về hàng hoá nhập khẩu của công ty tại TP Hồ Chí Minh từ năm 2020 đến nay, Charme Perfume đang hợp tác nhập nguyên liệu, hàng hoá sản xuất nước hoa, mỹ phẩm từ hơn 10 doanh nghiệp đến từ các nước Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc và duy nhất một doanh nghiệp đến từ Pháp - EXPRESSIONS PARFUMEES SAS.

Các công ty còn lại gồm: ANRAN IMPORT & EXPORT CO., LIMITED; CIT CO.,LTD; FOSHAN QIJUNHONG PLASTIC PRODUCTS MANUFACTORY CO.,LTD; GANGBO TRADING CO.,LTD; GROUPE ORESCIENCE; GUANGZHOU MR.COSMETICS PACKAGING MATERIALS PTE.LTD; J&E SOZIO ASIA LIMITED; LEONA; SHANGHAI TRANSVISION CO LTD; SOOYANG CHEMTEC CO., LTD; ZHANG HAO; ZHANGJIAGANG MEIYIJIA IMP&EXP CO.,LTD…

Thông thường, hàng hoá nhập khẩu từ Pháp sẽ được vận chuyển theo đường hàng không, còn hàng hoá từ Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Hàn Quốc sẽ vận chuyển qua đường biển.

Những chiếc can nhựa chứa dung dịch màu vàng được bà Thu Hường CEO của Charme Perfume khẳng định đó là cồn chưa rõ nguồn gốc từ đâu, không biết có phải từ ...Pháp?

Hồ sơ phóng viên có được cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2022, 2 công ty do ông Võ Sỹ Đạt làm đại diện pháp luật là Công ty Cổ phần Charme Perfume và Công ty TNHH Charme Perfume đã nhập hơn 40 lô hương liệu từ EXPRESSIONS PARFUMEES SAS (Pháp) và J&E SOZIO ASIA LIMITED (Hồng Kông, Trung Quốc).

Cụ thể, Charme Perfume đã nhập khoảng 20 lô hương liệu sản xuất mỹ phẩm từ EXPRESSIONS PARFUMEES SAS (Pháp), theo đường hàng không, qua Cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Tổng số hương liệu nhập khẩu khoảng 3.000kg.

Có thể chỉ ra một số đơn hàng như ngày cuối tháng 1/2022, Charme Perfume nhập 445kg hương liệu GOODMAN BLUE và Batch, giữa tháng 2/2022 nhập 285kg hương liệu LUXURY Batch, hay đầu tháng 8/2022 nhập 180kg hương liệu LUXURY và Batch.

Về phía J&E SOZIO ASIA LIMITED (Hồng Kông, Trung Quốc), Charme Perfume nhập trên 20 lô hương liệu, trọng lượng khoảng 4.200kg, theo đường biển, qua Cảng Sài Gòn KVI.

Lô hương liệu lớn nhất được Charme Perfume nhập từ J&E SOZIO ASIA LIMITED (Hồng Kông, Trung Quốc) vào cuối tháng 2/2022, có tên ESCARPIN BOOST, trọng lượng 1.000kg. Tiếp đó là lô hương liệu có tên MODERN SEXY M SH, trọng lượng 480kg, được Charme Perfume nhập vào cuối tháng 1/2022.

Trong 9 tháng năm 2022, tỷ lệ hương liệu được Charme Perfume nhập khẩu từ Hồng Kông (Trung Quốc) ước tính khoảng 58%, từ Pháp khoảng 42%.

Năm 2021, Charme Perfume nhập khoảng 130 lô hương liệu sản xuất nước hoa thì chỉ có khoảng 10 lô được nhập từ EXPRESSIONS PARFUMEES SAS (Pháp), còn lại nhập từ J&E SOZIO ASIA LIMITED (Hồng Kông, Trung Quốc). Tổng lượng hương liệu Charme Perfume nhập là khoảng 16.000kg, trong đó chỉ khoảng 1.700kg đến từ Pháp, còn lại đến từ Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo ước tính, năm 2021, tỷ lệ hương liệu Charme Perfume nhập từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào khoảng 88%, từ Pháp khoảng 12%.

Chiếc xe có chữ Trung Quốc xuất hiện trong khuôn viên nhà máy sản xuất nước hoa Charme Perfume

Năm 2020, Công ty Cổ phần Charme Perfume nhập khoảng 100 lô hương liệu sản xuất nước hoa. Trong đó, cũng chỉ có khoảng 10 lô được nhập từ EXPRESSIONS PARFUMEES SAS (Pháp), còn lại là nhập từ J&E SOZIO ASIA LIMITED (Hồng Kông, Trung Quốc). Tổng khối lượng hương liệu nhập ước tính hơn 10.500kg, trong đó từ Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 8.500kg, của Pháp chỉ khoảng 2.000kg.

Ước tính, năm 2020, tỷ lệ hương liệu Charme Perfume nhập từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào khoảng 80%, từ Pháp khoảng 20%.

Đối với hàng hoá là chai thuỷ tinh dùng đựng nước hoa, trong 9 tháng đầu năm 2021, 2 công ty nói trên đã nhập hơn 100 lô hàng từ ANRAN IMPORT & EXPORT CO.,LIMITED và ZHANGJIAGANG MEIYIJIA IMP&EXP CO.,LTD (Trung Quốc), với tổng số chai thuỷ tinh lên tới hơn 3.000.000 chai; năm 2021 Charme Perfume nhập ước tính 1.800.000 chai…

Nhà máy sản xuất nước hoa của Charme Perfume nhìn trên ảnh vệ tinh

Còn các can nhựa cáu bẩn chứa dung dịch màu vàng nhóm phóng viên Báo Công Thương ghi được tại nhà máy của Charme Perfume, mà như CEO Nguyễn Thị Thu Hường đăng đàn trên facebook nói đó là cồn - thành phần không thể thiếu, chiếm phần chính cấu thành một chai nước hoa, phóng viên chưa xác định được mặt hàng này nhập từ đâu, không biết có phải từ Pháp vì nhà máy Pháp cũng đựng trong can như bà Hường đăng đàn nói không?

Lừa dối người tiêu dùng, bị vạch trần còn vu khống báo chí

Công ty Cổ phần Charme Perfume được thành lập vào tháng 10/2016. Theo quảng bá, Charme Perfume ra đời với tiêu chí – nước hoa Pháp cho người Việt.

Charme Perfume khẳng định nhập khẩu nguyên liệu hoàn toàn từ Pháp và được sản xuất chiết rót tại nhà máy Việt Nam theo công thức hoàn toàn được chuyển giao từ châu Âu với công nghệ điều chế và chưng cất hiện đại. Nhà máy sản xuất đạt chuẩn ISO và GMP.

“Các mùi hương thơm được chuyên gia từ Pháp chọn lọc dựa theo các dòng sản phẩm nổi tiếng nhất trên thế giới được nhiều người dùng ưa chuộng sau đó cho ra đời mang thương hiệu Charme với sản phẩm có độ lưu hương rất lâu, mùi hương sang trọng và hiện đại không khác gì so với các mặt hàng ngoại nhập từ Âu, Mỹ”, Charme Perfume quảng cáo.

Một trong các dòng sản phẩm nước hoa của Charme với những lời quảng cáo được chuyển giao công nghệ độc quyền từ Charme Perfume Paris (công ty do vợ chồng ông Võ Sỹ Đạt lập ra, đứng tên)

Năm 2021, Charme Perfume còn quảng cáo đầu tư hơn 2 triệu USD cho bộ khuôn mẫu nước hoa mới với hình dáng chai là phác hoạ người phụ nữ, thân chai với tà áo dài được điêu khắc theo bản đồ Việt Nam và tô điểm là chiếc nón lá ở phần nắp chai với một màu sắc riêng, thể hiện nét đẹp của một điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương tại nhà máy nước hoa của Charme Perfume lại trái ngược hoàn toàn. Thay vì một nhà máy hiện đại, công nghệ châu Âu chuẩn ISO và GMP, trong nhà máy là lỉnh kỉnh can nhựa, công nghệ sang chiết thủ công, thô sơ với vài máy móc đơn giản.

Hồ sơ có được cho thấy, năm 2021, Charme Perfume cũng không nhập bộ khuôn mẫu nào trị giá 2 triệu USD. Năm 2021, Charme Perfume chỉ nhập một “Máy trộn kem dưỡng da loại 100l” từ Trung Quốc, với giá chưa tới 400 triệu đồng.

Các công nhân tại nhà máy của Charme đang bóc thùng hàng có chữ "made in China"

Sau phản ánh của Báo Công Thương, bà Nguyễn Thị Thu Hường, CEO Charme Perfume đã “đăng đàn” trên facebook khẳng định: Công ty Công ty Cổ phần Charme Perfume sử dụng can nhựa chứa nguyên liệu là điều hết sức bình thường. Thậm chí bà Hường còn cho rằng, nhà máy mà phía Charme Perfume hợp tác cùng cũng chứa nguyên liệu trong can. Các nhà cung cấp khác cũng chứa nguyên liệu ở trong can hết. Đồng thời, tái khẳng định toàn bộ nguyên liệu của Charme đều từ châu Âu.

'Tại Pháp người ta cũng chứa ở trong can, tất cả mọi thứ, các nhà cung cấp khác họ đều chứa trong can. Đây là một dạng chất lỏng, không chứa trong can thì chứa bằng gì?', bà Hường đặt câu hỏi.

Hình ảnh cắt ra từ clip đăng tải công khai trên mạng Facebook của bà Nguyễn Thị Thu Hường được mệnh danh là CEO của Charme Perfume khẳng định toàn bộ nguyên liệu được nhập từ Châu Âu

Nghiêm trọng hơn, trong phát ngôn trên mạng xã hội, bà Hường còn nhiều lần phát ngôn vu khống, xúc phạm những người làm báo, quy chụp rằng nhà báo thấy một viết thành mười, rồi sau đó liên hệ với doanh nghiệp để tống tiền...trong khi trên thực tế phóng viên Báo Công Thương không hề tiếp xúc, trao đổi với bất kỳ người nào của Charme Perfume trước và sau cuộc làm việc với ông Võ Sỹ Đạt.

'Mình biết cái quy trình làm việc của họ, đăng lên rồi nói quá lên, thấy một nhưng nói thành mười, để cho một số cộng đồng mạng, những người mà chưa tìm hiểu kỳ hùa theo và sau đó liên hệ với công ty nói mình là phóng viên sau đó tống tiền, đưa 200 – 300 triệu đây để yên lặng', bà Hường nói.

Tại cuộc làm việc với Báo Công Thương, ông Võ Sỹ Đạt đã khẳng định sẽ cung cấp hồ sơ, tài liệu thông tin toàn diện chứng minh báo đưa tin chưa chính xác, thiếu toàn diện đồng thời mời phóng viên thực tế dây chuyền sản xuất tại nhà máy. Tuy nhiên đã 3 ngày trôi qua, phóng viên liên hệ đôn đốc thì ông Đạt cho biết "vẫn chưa chuẩn bị xong", ngay cả khi phóng viên đề nghị được tham quan ngay dây chuyền và không cần phải chuẩn bị gì cả song đề nghị của phóng viên vẫn chưa được đáp ứng.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: congthuong.vn