Sốt vé trận Siêu cúp Quốc gia

Vé trận Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO 2020 đã sẵn sàng đến tay người hâm mộ từ 11h sáng nay. Ảnh: Xuân Bách

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO 2020 giữa CLB vô địch V-League- Viettel và CLB đoạt Cúp quốc gia - Hà Nội sẽ diễn ra lúc 17h ngày 9/1 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là trận đấu mở màn cho mùa giải 2021 của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nên thu hút sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Theo nguồn tin từ Ban tổ chức (BTC) giải, có rất nhiều khán giả, thông qua các kênh thông tin của trận đấu, đã liên lạc và xin tư vấn về cách mua vé vào sân theo dõi trực tiếp trận đấu, dù chưa tới thời điểm mở cửa bán vé. Không chỉ ở Hà Nội, nhiều khán giả ở các tỉnh, thành phố, khác như Nam Định, Thanh Hóa, hay thậm chí ở TPHCM cũng có nhu cầu mua vé vào sân xem trực tiếp trận đấu mở màn mùa giải mới này.

Khác với mọi năm, BTC trận tranh Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO 2020 đã ủy nhiệm cho BTC sân Hàng Đẫy thực hiện các công tác hậu cần, trong đó có đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu, phòng cháy chữa cháy, y tế..., cũng như phân phối vé tới người hâm mộ. Do dịch COVID-19, trận đấu chỉ "mở cửa" đón 5.000 khán giả vào sân Hàng Đẫy cổ vũ cho cuộc tranh tài giữa hai CLB Viettel và Hà Nội. Trong số này, BTC sân Hàng Đẫy sẽ bán một nửa, khoảng 2.500 vé, cho người hâm mộ. Số vé còn lại được phân phối đến CĐV hai CLB và các nhà tài trợ.

Hôm qua, BTC sân Hàng Đẫy đã ra thông báo mở bán vé trận Siêu cúp Quốc gia- Cúp THACO 2020. Theo đó, vé được chia bán theo 3 đợt tại cửa số 2 - Khán đài A sân vận động Hàng Đẫy, với duy nhất một mệnh giá 100.000 VND/vé. Đợt 1 bắt đầu từ 11h ngày 8/1, đợt 2 từ 10h ngày 9/1 và đợt 3 từ 14h ngày 9/1.

Theo ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thể thao Hà Nội T&T, Giám đốc trung tâm Quản lý sân Hàng Đẫy, kể từ khi báo Tiền Phong, Công ty Tiền Phong giao ủy quyền tổ chức trận tranh Siêu cúp Quốc gia- Cúp THACO 2020 giữa CLB Viettel và Hà Nội, Ban quản lý sân đã lên kế hoạch và thực hiện các công tác chuẩn bị. Đến giờ phút này, mọi công tác chuẩn bị cũng như sân bãi đã gần như hoàn tất, sẵn sàng cho trận tranh Siêu cúp Quốc gia.

Viettel, Hà Nội khẳng định quyết tâm cao độ

Thời tiết Hà Nội những ngày qua đang trong đợt rét đậm nhưng các cầu thủ của cả Viettel và Hà Nội vẫn ra sân tập luyện đều đặn, để chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới. “CLB Hà Nội luôn đặt quyết tâm cao nhất ở tất cả các giải đấu, trận đấu mà chúng tôi tham dự. Đối với trận Siêu cúp Quốc gia, chúng tôi cũng đặt mục tiêu mang Cúp về cho đội bóng thủ đô”, tiền vệ Văn Quyết nói trong buổi lễ xuất quân mùa giải 2021 của CLB Hà Nội diễn ra vào sáng 7/1.

Mùa giải năm ngoái, CLB Hà Nội để mất chức vô địch V-League vào tay Viettel. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô đã chiêu mộ được ngoại binh Bruno từ chính đối thủ của mình. Bruno khẳng định, mục tiêu gần nhất của anh cùng Hà Nội FC là trận Siêu cúp Quốc gia trong cuộc đối đầu với đội bóng cũ Viettel trên sân Hàng Đẫy. "Là cầu thủ chuyên nghiệp lại chơi ở vị trí tiền đạo nên tôi luôn khát khao ghi bàn dù đối thủ là ai", Bruno nói.

Về phía Viettel, đội bóng áo lính cũng đã tìm kiếm được ngoại binh có chất lượng thay thế Bruno. Đó là Pedro Paulo- chân sút ghi 12 bàn cho Sài Gòn FC mùa trước. HLV Trương Việt Hoàng xác nhận, các cầu thủ của Viettel đều đang trong trạng thái tốt nhất, đặt quyết tâm cao độ để mang về chiếc Cúp “lấy may” cho mùa giải mới.

Tác giả: Trọng Đạt

Nguồn tin: Báo Tiền phong