Sơn Trang thâu tóm 7.000m2 ‘đất vàng’ ở Nghệ An ra sao?

Người dân Nghệ An nói chung và và TP Vinh không ai không biết đến siêu thị Intimex, nằm cạnh Quốc lộ 1A, đối diện quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An), không chỉ vì đó là một trong những siêu thị đầu tiên của Nghệ An, mà còn bởi vị trí ‘đắc địa’ của nó.

Qua tìm hiểu của Nhadautu.vn, gần 7.000m2 ‘đất vàng’ này thuộc khối 8 phường Trung Đô (TP. Vinh) vốn dĩ thuộc sở hữu của Nhà hát nhân dân và đã được UBND tỉnh Nghệ An cho Công ty CP Intimex Việt Nam thuê lại theo Quyết định số 24/QĐ-UB.ĐC, ngày 13/01/2004 và Quyết định số 314/QĐ-UBND.ĐC, ngày 30/10/2012.

Với vị trí sát cạnh Quốc lộ 1A, đối diện quảng trường Hồ Chí Minh, có thể nói Công ty CP ĐTXD và thương mại Sơ Trang đang sở hữu khu đất 'đắt đỏ' nhất nhì TP Vinh

Theo đó, Công ty CP Intimex Việt Nam được phép xây dựng khu Trung tâm Giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại, với thời hạn sử dụng đất đến ngày 15/01/2024.

Tuy nhiên, với lý do thời gian gần đây, Trung tâm này hoạt động không hiệu quả, ngày 23/4/2018, Công ty CP Intimex Việt Nam đã ‘bắt tay’ với Công ty CP ĐTXD và thương mại Sơn Trang (trụ sở tại phường Nghi Hương, TX Cửa Lò) ký hợp đồng số168/HĐMBTSGLĐ, về việc mua bán tài sản gắn liền với đất tại khu đất thuộc khối 8, phường Trung Đô (TP. Vinh). Hai bên đã giao nhận các tài liệu, hồ sơ liên quan khu đất và tài sản trên đất đối với khu đất do Công ty CP Intimex Việt Nam thuê lại đã được UBND tỉnh Nghệ An phê chuẩn vào năm 2004.

Tiếp đó, ngày 18/6/2018, Công ty CP Intimex Việt Nam có công văn số 2878/CV-Intimex/2018 xin trả lại phần diện tích 6.992,3 m2 đất tại phường Trung Đô, đồng thời đề nghị UBND tỉnh thu hồi để cho Công ty Sơn Trang thuê.

Trên cơ sở này, ngày 21/6/2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 427/QĐ-UBND, thu hồi diện tích đất này để giao cho Công ty Sơn Trang thuê lại theo hình thức trả tiền hằng năm, thời hạn cho thuê đến ngày 15/1/2024.

Đúng một tuần sau khi khu “đất vàng” này được thu hồi, ngày 27/6/2018, thừa lệnh của ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Sở TN&MT đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) do UBND tỉnh đã cấp cho Công ty CP Intimex, đồng thời hoàn tất thủ tục, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Sơn.

Phối cảnh Trung tâm hội nghị Summer Place sau 2 lần điều chỉnh quy hoach

Sau khi sở hữu gần 7.000m2 “đất vàng’, Công ty Sơn Trang đã phối hợp với Công ty CP Xây dựng Kiến Lâm An lập “Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm giới thiệu và xúc tiến thương mại Nghệ An” tại phường Trung Đô, TP. Vinh. Đồng thời “hô biến” dự án Trung tâm giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại thành Trung tâm Hội nghị Summer Place chỉnh trên cơ sở các dự án, hạng mục trước đó của Công ty Intimex Việt Nam đã được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt.

Điều đáng nói ở đây là, theo Quyết định 428/QĐ-UBND, Công ty Sơn Trang được thuê lại diện tích nói trên để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm Giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại Nghệ An, trùng với mục đích của Công ty CP Intimex Việt Nam đã thuê trước đó. Các công trình, hạng mục chính được điều chỉnh xây dựng gồm hai lối ra vào chính và phụ; nhà văn phòng cao 2 tầng, diện tích 195,4 m2; nhà an ninh, bảo vệ cao 2 tầng, diện tích 190,66 m2; nhà trung tâm thương mai cao 5 tầng, diện tích 2,053,45 m2 (được cải tạo, nâng cấp từ 3 tầng lên 5 tầng trên cơ sở công trình đã xây dựng trước đây).

Ngày 18/1/2019, UBND TP. Vinh đã có công văn 424/UBND-QLĐT điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại Nghệ An của Công ty Sơn Trang. Lý do điều chỉnh quy hoạch là để có cơ sở đầu tư, xây dựng sử dụng đất có hiệu quả vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ theo quy định.

Tiếp đó, ngày 5/3/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định 644/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại Nghệ An tại phường Trung Đô.

Tuy nhiên, lấy lý do nhận thấy các công trình xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt nói trên xây dựng độc lập, quy mô diện tích nhỏ, khó khăn trong việc bố trí tổ chức các sự kiện lớn, đông người, Công ty Sơn Trang tiếp tục xin điều chỉnh quy hoạch theo hướng hợp khối các công trình thành một công trình chính có diện tích lớn để tạo lập dây chuyền công năng sử dụng hợp lý hơn và được sự đồng ý của các cơ quan chức năng.

Ngày 26/7/2019, Công ty Sơn Trang đã có tờ trình số 71/TTr-Cty ‘về việc xin thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại Nghệ An tại phường Trung Đô, TP Vinh. Sau 2 lần xin điều chỉnh quy hoạch, Trung tâm giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại Nghệ An đã biến thành Trung tâm Hội nghị Summer Place.

Được biết, ngành nghề chính của Công ty CP ĐTXD và thương mại Sơn Trang là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê và hiện đang sở hữu một số khách sạn hạng sang tại thi xã Cửa Lò (Nghệ An).

