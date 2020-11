Soi dự án địa ốc Tập đoàn Đại Nam... Chủ tịch Tiến bị khởi tố

Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Quang Tiến (trú tại phường 11, quận 5, TP HCM), chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Đại Nam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công ty CP Tập đoàn Đại Nam có trụ sở tại số 7, Đường 45, Bình An, Quận 2, TP HCM. Công ty hoạt động từ năm 2016 trong các lĩnh vực xây dựng, đầu tư - tài chính và dịch vụ.

Công ty CP Tập đoàn Đại Nam rao bán hàng loạt đất nền trên website. Ảnh: Diaocdainam.

Trên website diaocdainam.com, công ty Đại Nam giới thiệu hàng dự án đang rao bán. Trong đó, chủ yếu là đất nền ở Long Thành (Đồng Nai), có giá từ hơn 1 triệu đồng/m2. Có thể kể đến một số dự án như:

Đất nền Phước Bình – Thửa Đất Số 50/20 – Long Thành: Khu đất này có tổng diện tích 1.000m2, thuộc xã Phước Bình mặt tiền đường 8m hiện hữu, nằm trong khu dân cư hiện hữu, liền kề sân bay QT Long Thành và cụm KCN lớn của tỉnh Đồng Nai. Bạn đầu tư đất nền liền kề sân bay thì gía trị tăng đột biến. Đầu tư đất nền liền kề cụm KCN thì thích hợp đa dạng loại hình kinh doanh. Theo giới thiệu, khu đất này thích hợp kinh doanh và có giá từ 1,4 triệu/m2.

Đất nền Phước Bình – Thửa Đất Số 183 – Long Thành: Khu đất này có diện tích 1.397m2, cách mặt tiền đường Phước Bình 300m, có giá từ 1,2 triệu/m2.

Đất Phân Lô 1.000m2 mặt tiền đường Phước Bình, mở rộng 32m ngay KDC hiện hữu – trường học, Khu công nghiệp Phước Bình. Khách hàng thanh toán theo tiến độ, trả chậm 5 tháng.

Đất nền xã Bàu Cạn (Long Thành, Đồng Nai): Khu đất này cách TP HCM chỉ 30p di chuyển và cách sân bay quốc tế Long Thành 3km. Theo giới thiệu, đất nền 2 mặt tiền này ngay sân bay Long Thành, có sổ hồng riêng, giá 3,7 triệu/m2.

Đất ở Phước Thái – liền kề khu phân lô, cụm KCN Long Phước có diện tích 5.339,3m2 thích hợp kinh doanh buôn bán, kho xưởng. Giá bán 2,3 triệu/m2.

Ngoài ra, còn một số lô đất nền cũng thuộc Long Thành cty Tập đoàn Đại Nam rao bán.