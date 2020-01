Sôi động phiên chợ trâu, bò lớn nhất Bắc Trung bộ ngày cuối năm

Từ tờ mờ sáng ngày 20/1 (tức ngày 26/12 âm lịch), hàng nghìn người đưa theo trâu, bò từ khắp các ngả đường đổ về chợ Ú tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An để tham gia phiên chợ cuối cùng của năm.

Chợ Ú được xem là nơi mua bán trâu, bò lớn là chợ đầu mối cung cấp lượng trâu bò lớn nhất nước.

Phiên chợ cuối cùng của năm nên lượng trâu bò đổ về đây cũng nhiều hơn ngày thường.

Từ tinh mơ, người bán, kẻ mua đã tấp nập, trâu bò từ các ngả đường đổ về đây cũng nhiều vô kể.

Trâu, bò được đưa về đây mua bán đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau…

Việc mua, bán diễn ra từ khoảng 4h sáng đến 10h cùng ngày.

Ai cũng muốn chọn cho mình một con trâu, bò ưng ý nhất trước khi phiên chợ cuối cùng của năm khép lại.

Chợ cũng tạo công ăn việc làm cho người dân nơi đây với nghề dắt trâu bò thuê.

Nhiều thương lái cho biết nguồn cung trâu bò năm nay hạn chế hơn những năm trước nên khá “khan hàng” và giá có chênh hơn mọi năm./.

