Sốc với nguyên nhân anh trai ra tay giết hại em gái trong đêm

Nghi can Trần Duy Tựa tại cơ quan công an.

Chiều 19/3, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nghi can Trần Duy Tựa (SN1959, trú tại xã Đắk Sin, Đắk R'Lấp) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Tốt (SN 1966, trú tại thôn 4, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp, em gái ruột của nghi can Tựa).

Trước đó, vào ngày 16/3, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp nhận tin báo bà Tốt chết trước cổng nhà với nhiều vết thương trên đầu. Sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Đắk R'lấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Qua rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đến ngày 18/3, Công an tỉnh Đắk Nông thấy nổi lên đối tượng Trần Duy Tựa, là người có nhiều mâu thuẫn với nạn nhân trong việc tranh chấp đất đai. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã triệu tập ông Tựa lên làm việc. Bước đầu đối tượng không thừa nhận hành vi giết em gái nhưng trước các chứng cứ và lập luận sắc bén của các điều tra viên, nghi can Tựa đã cúi đầu nhận tội.

Theo điều tra bước đầu, vào năm 1999, nghi can Tựa cho bà Tốt mượn 3 sào đất và hứa sẽ cho luôn với điều kiện bà Tốt phải làm rẫy cho ông 3 năm. Sau khi ông Tựa cho đất, bà Tốt làm nhà và trồng cây trên đất. Đến năm 2004, ông Tựa đòi lại đất vì cho rằng trong 3 năm bà Tốt ít làm rẫy cho mình nhưng bà Tốt không đồng ý nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Đến năm 2010, bà Tốt đến nhà ông Tựa yêu cầu ông tách thửa diện tích đất trên nhưng ông Tựa không đồng ý. Sau đó, bà Tốt đến nhờ chính quyền xã Đắk Sin giải quyết nhưng cũng không được.

Đến khoảng 17h30, ngày 15/3, ông Tựa nghĩ đến chuyện em gái mượn đất nhưng không trả mà còn thách thức, chửi bới nên ông nảy sinh ý định giết bà Tốt để lấy lại 3 sào đất. Nghĩ là làm, khoảng 21h50 cùng ngày, ông Tựa dùng gậy gỗ đánh bà Tốt tử vong trước cổng nhà.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Báo Giao thông