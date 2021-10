Sốc trước clip 'bóc phốt' gái sang chảnh ở khu đô thị: 'Hàng ngày đón các anh lên phòng, còn mặc cả giá'

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip của một cô gái lên tiếng “phơi bày sự thật trần trụi” của một số gái trẻ tại một khu đô thị khiến dư luận xôn xao.

Đoạn clip về cô gái chia sẻ câu chuyện đang được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt.

Theo cô gái này chia sẻ, đã đến khu đô thị này ở được gần 1 năm. Trong quá trình ở đây có nuôi 1 chú cún. Cô gái thường có thói quen ngủ muộn nên đưa cún xuống chơi ở bãi cỏ dưới sảnh đến muộn.

“Mình đã rất nhiều lần gặp các em xinh tươi mơn mởn cùng xuống dưới sảnh và đón các anh lên nhà. Cuộc hội thoại mình vô tình nghe được những lúc đó đều xoay quanh chủ đề: “Em tên là gì?, Em sinh năm bao nhiều?, Em quê ở đâu?”. Và đôi khi có trao đổi cả giá nữa”, cô gái chia sẻ trong đoạn clip.

Cô gái này cho biết, các cô gái nói trên chủ yếu có độ tuổi khoảng từ 18 -19 tuổi vẫn còn đang đi học.

“Mình có đem câu chuyện này kể cho bạn hay gội đầu cho mình ở cùng toà thì nó tỏ vẻ ngạc nhiên và nói nằng là: “Trời ơi sao chị về đây từ bao giờ mà bây giờ chị mới biết á? Nó có từ lâu rồi mà, có cả một group mấy trăm người cơ, em làm cho chúng nó suốt”, cô gái nói.





Cô gái cảm thấy ghê tởm, sốc nặng trước sự việc mình chứng kiến. (Ảnh chụp màn hình).

Người này cho rằng, sẽ có từ 3 đến 4 người con gái như vậy thuê chung nhau một căn hộ hoặc một phòng ngủ. Giá thuê phòng hàng tháng khoảng từ 4-5 triệu và chia đều cho nhau.

“Các em nhận định được rằng “hành nghề” ở chính khu dân cư cực kỳ tiện lợi, không mất tiền nhà nghỉ, khách sạn, sạch sẽ, an toàn, không lo bị sờ gáy và lên mạng vẫn check in là sống ở nơi sang chảnh.

Cô gái cũng cho rằng, sau khi nghe câu chuyện trên thì một người phụ nữ đang làm tóc ngồi bên cạnh bày tỏ sự chấp nhận việc chồng mình thà đi “bóc bánh trả tiền” như vậy còn hơn là ra ngoài nuôi người khác.

Điều này khiến cô gái chia sẻ trong đoạn clip cảm thấy vô cùng ghê tởm và thấy sốc trước sự chấp nhận của những bà vợ.

“Mình nghe chị ấy nói xong mình thấy chua xót thật sự. Những điều ghê tởm như thế cũng hoá thành bình thường rồi cơ à? Các em ấy có nghĩ đến gia đình, có nghĩ đến danh dự không nhỉ?”, cô gái nói.

Hiện chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao và xảy ra tại khu đô thị nào nhưng đoạn clip cô gái ghi lại vẫn đang nhận được sự chia sẻ chóng mặt của cư dân mạng. Đa số đều bày tỏ sự sốc nặng trước câu chuyện trên. Các mẹ cũng không quên nhắc nhở nhau cần chú ý chồng hơn và nhắc nhở chồng trước khi xảy ra những chuyện không đáng có.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn