"Sốc nặng" về suất ăn của con: Phụ huynh "quây" trường đến 12 giờ đêm

Theo chia sẻ của một số phụ huynh Trường tiểu học Trần Thị Bưởi , 9 giờ tối ngày 2/11, họ nhận thông tin có một xe tải nhỏ đến trường và lúc đó hiệu trưởng vẫn đang ở trường.

Lo ngại có thể thực phẩm tại trường được chuyển đi, hàng chục phụ huynh đã tập trung đến trường trong đêm. Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, công an phường cũng có mặt.

Anh N.K, một phụ huynh có mặt tại đây cho biết, phụ huynh đề nghị được vào trường để niêm phong số gia vị, nước chấm, thực phẩm tại bếp ăn, tuyệt đối không sử dụng nữa và gửi đến cơ quan chức năng để kiểm nghiệm.

Tuy nhiên, sau nhiều lần trao đổi, chờ đợi, thương lượng đến gần 12 giờ đêm, mong muốn vào trường để niêm phong thực phẩm sẵn có tại bếp của phụ huynh không được chấp nhận.

Lúc đó, cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hương cũng từ trường đi xe máy ra. Nhiều phụ huynh đã giữ hiệu trưởng lại, nêu đề nghị cô cho vào trường niêm yết thực phẩm nhưng không được. Sau đó, cô đã đi xe ra về.

Hàng chục huynh Trường tiểu học Trần Thị Bưởi, Q.9 tập trung đến trường đêm 2/11 mong được niêm phong thực phẩm, gia vị, nước chấm tại bếp ăn

Nhiều phụ huynh đề nghị, thanh kiểm tra bếp ăn cũng như thanh tra toàn diện hoạt động của nhà trường trong năm qua.

Hiệu trưởng nhận trách nhiệm chưa giám sát chặt bếp ăn

Trước đó, chiều tối 2/11, trao đổi với báo chí, cô Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi cho biết bữa ăn cho học sinh do trường ký hợp đồng với một đơn vị bếp ăn. Toàn bộ thực phẩm do đơn vị này ký kết với nhiều nhà cung cấp đảm bảo an toàn thực phẩm.

Suất ăn chính của học sinh Trường tiểu học Trần Thị Bưởi, Q.9, TPHCM phụ huynh chụp lại

Việc cà rốt và ít rau cải bị dập vào sáng 2/11 (như hình ảnh phụ huynh chụp được), bà Hương cho biết, số rau củ này đã được lọc ra, để riêng để chờ trả lại cho nhà cung cấp, hoàn toàn không có chuyện sử dụng rau củ dập vào chế biến thức ăn cho học sinh.

Trong biên bản giao trả của bếp ăn với nhà cung cấp ngày 2/11 ghi rõ cà rốt và rau cải bị hư đã bị trả lại và thay thế bằng các sản phẩm khác để chế biến.

Là người đứng đầu nhà trường, bà Hương nhận trách nhiệm và xin lỗi phụ huynh vì chưa quản lý, giám sát chặt chẽ bếp ăn của học sinh, chưa đáp ứng được yêu cầu, mong mỏi từ phụ huynh.

Bắt đầu từ ngày 3/11, nhà trường sẽ tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ nguồn thực phẩm đầu vào để phụ huynh yên tâm.

Cụ thể, trường sẽ thay đổi nhà cung cấp thực phẩm như đã thông tin với phụ huynh trong buổi làm việc sáng 2/11.

Như Dân trí đã đưa tin, nhiều phụ huynh Trường tiểu học Trần Thị Bưởi đã chụp lại được hình ảnh bữa ăn của học sinh chỉ cơm với ít lát trứng chiên, canh rau dền lõng bõng và tráng miệng với chuối, một bữa sáng là nui (mỳ) với vài chút thịt vụn vặt lèo tèo, quả trứng cút...

Cà rốt có tạo bếp ăn của trường vào sáng 2/11

Theo hóa đơn phụ huynh có được, giò được cung cấp vào bếp ăn của trường chỉ có giá 64.000 đồng, 1kg giò lụa giá 65.000 đồng.

Sáng 2/11, một số phụ huynh đến trường kiểm tra thực phẩm, ghi nhận tại bếp ăn ghi nhận cà rốt bị thối, dập, rau cải cũng bị dập. Phụ huynh bức xúc, đã yêu cầu làm việc nhà trường hàng giờ đồng hồ.

Nhà trường trong buổi làm việc với phụ huynh sáng 2/11

