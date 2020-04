Số người mắc Covid-19 ở Mỹ vượt 300.000, hơn 8.000 người chết

Số người mắc và tử vong vì Covid-19 tại Mỹ được dự báo còn tăng nhanh trong những ngày tới. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo số liệu trên trang web Worldometer, tính đến chiều 4/4 theo giờ địa phương, số ca mắc Covid-19 tại Mỹ là 308.175, tăng kỷ lục hơn 31.000 ca so với một ngày trước đó. Cũng trong ngày hôm qua, Mỹ ghi nhận ít nhất 992 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch viêm phổi cấp tại đây lên gần 8.400 ca. Mỹ hiện là quốc gia có nhiều người nhiễm bệnh nhất thế giới, trong khi số ca tử vong chỉ sau Tây Ban Nha và Italia.

Số ca mắc bệnh và tử vong tại Mỹ được dự báo sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới khi giới chuyên gia dự đoán đỉnh dịch sẽ xảy ra trong khoảng 1-2 tuần tới.

Tại cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Donald Trump cảnh báo, sẽ có thêm nhiều người tử vong trong tuần tới. "Tuần tới sẽ là tuần bão táp nhất. Rất tiếc là sẽ có thêm nhiều người chết", ông Trump nói và nhấn mạnh rằng số người chết vì Covid-19 thậm chí cao hơn nếu chính quyền của ông không phân bổ nguồn lực cho các bang bị ảnh hưởng bởi dịch.

Đến nay, hầu hết người Mỹ đã được khuyến cáo ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết như mua lương thực, thuốc men, thăm khám. “Chúng tôi chứng kiến những gì đang xảy ra ở New York và chúng tôi thấy nhiều người đang chết dần”, Rick Scott, thượng nghị sĩ Florida, nói.

Thống đốc Texas Greg Abbott nói: “Mọi người bắt đầu hiểu ra rằng cách tốt nhất để làm chậm đà lây lan của dịch, hạn chế số người tử vong là ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết”. Texas là bang gần đây nhất ở Mỹ đưa ra khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã gia hạn các biện pháp cách ly xã hội - một trong những biện pháp được cho là hữu hiệu nhất hiện nay nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan. Trong một động thái đánh dấu sự thay đổi quan điểm đáng kể, trong tuần này, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

New York có thể đạt đỉnh dịch trong một tuần nữa

Ngày 4/4 đánh dấu "ngày chết chóc nhất" ở tâm dịch New York. Theo Thống đốc bang New York Andrew Cuomo, bang này ghi nhận ít nhất 630 ca tử vong vì Covid-19 trong "ngày thứ Bảy đen tối", nâng tổng số người chết dì dịch bệnh này tại đây lên 3.565 ca. Số người nhiễm bệnh tại New York hiện lên gần 114.000 người.

Ông Cuomo cho biết, trong khi tình hình tại thành phố New York bắt đầu khả quan hơn, thì tình hình tại Long Island đặc biệt lo ngại khi số ca nhiễm bệnh gia tăng nhanh chóng "giống như lửa cháy lan".

“Chúng tôi vẫn chưa đến đỉnh dịch, nhưng chúng tôi đang tiến gần hơn đến đỉnh dịch. Theo dự đoán của chúng tôi, New York sẽ đạt đến đỉnh dịch trong khoảng một tuần nữa. Chỉ 30 ngày kể từ khi ghi nhận ca đầu tiên đến bây giờ. Điều cảm giác chỉ thấy một lần trong đời".

Riêng thành phố New York chiếm hơn 1/4 số ca tử vong ở Mỹ. Các bệnh viện, nhà xác ở thành phố đều rơi vào tình trạng quá tải. Trong khi các bệnh viện thiếu hụt nghiêm trọng trang thiết bị vật tư y tế, đặc biệt là máy thở, thì các nhà tang lễ phải tăng giờ làm của nhân viên, thành phố cũng đã dựng các nhà xác tạm thời ngay bên ngoài các bệnh viện.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí