Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An: Thực hiện đăng ký doanh nghiệp trái quy định?

Trong tỉnh

Đã hoàn tất các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định, nhưng Công Ty TNHH Long Vũ (Cty Long Vũ), đóng tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vẫn không được Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cho phép thay đổi do thực hiện theo đề nghị của Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp. Việc không được thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh đã gây thiệt hại về kinh tế cho Cty Long Vũ và các cá nhân liên quan.