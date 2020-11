Smartphone pin 3 ngày giá hơn 4 triệu đồng

C15 trông không có nhiều khác biệt C12, từ hoa văn tới chất liệu vỏ. Máy dùng vỏ nhựa sần nguyên khối để giảm trọng lượng do dung lượng pin lớn. Vân sần giúp máy cầm chắc chắn và không bị bám vân tay. Do dung lượng pin lớn tới 6.000 mAh, máy dày và nặng hơn so với Vsmart Live 4 hay Samsung Galaxy A21s. Tuy nhiên, cảm giác cầm máy vẫn đầm tay và chắc chắn.