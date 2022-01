SLNA, HAGL và các CLB trải qua quãng nghỉ cực dài tại V.League 2022

V.League 2022 dự kiến sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 25/2 tới. Mới nhất, VPF vừa công bố lịch thi đấu lượt đi của giải đấu số 1 Việt Nam. Theo đó, các đội bóng sẽ ra sân với mật độ khá dày, bao gồm 4-5 ngày/trận.

Tuy nhiên, ngoài việc công bố các màn so tài ở lượt đi, VPF cũng mang tới thông báo quan trọng dành cho 13 đội bóng tham dự. Cụ thể, sau khi khép lại vòng 4 vào ngày 13/3, SLNA, HAGL cùng với 11 CLB khác sẽ trải qua quãng nghỉ tương đối dài lên tới 4 tháng.

Lý do chính dẫn tới điều này là bởi bóng đá Việt Nam sẽ tham gia ba đấu trường lớn trong quãng thời gian sau đó. Trong khi tuyển quốc gia thi đấu hai trận cuối cùng tại vòng loại 3 World Cup gặp Oman (24/3) và Nhật Bản (29/3) thì đến tháng 5, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng Sea Games 31 được tổ chức trên chính sân nhà.

HAGL và các CLB tại V.League 2022 sẽ trải qua tới 4 tháng tạm nghỉ

Một tháng sau, U23 Việt Nam tranh tài tại VCK U23 châu Á 2022. Vì thế, V.League 2022 buộc phải tạm hoãn nhằm phục vụ các kế hoạch của những đội tuyển Việt Nam. Theo dự kiến, giải đấu sẽ tiếp tục với các màn so tài ở vòng 5 diễn ra vào ngày 2/7/2022. Giai đoạn lượt đi sẽ khép lại vào ngày 20/8/2022.

Sau hai mùa giải thi đấu theo thể thức chia nhóm vô địch và trụ hạng sau khi kết thúc giai đoạn một, ở mùa bóng năm nay, V.League 2022 sẽ quay trở lại hình thức quen thuộc, đó là thi đấu lượt đi - lượt về với 24 vòng đấu tất cả.

Lịch thi đấu 4 vòng đầu của V.League 2022 trước khi giải "tạm hoãn"

Ở vòng đấu đầu tiên, Bình Định vs Viettel, Bình Dương vs SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng, Hà Nội vs Thanh Hóa là các cặp đấu diễn ra vào ngày 25/2 trong khi một ngày sau đó là những màn chạm trán giữa Nam Định vs HAGL và Sài Gòn vs Đà Nẵng.

Do mùa giải chỉ có 13 CLB tham dự nên mỗi vòng đấu sẽ có 1 đội bóng được nghỉ.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: bongda365.top